Apagão na Europa afeta aeroportos de Lisboa e Madri, veja a situação

O grande apagão que atinge Espanha e Portugal nesta segunda-feira, 28, afeta as operações dos aeroportos dos dois países. Há diversos voos atrasados.

Embora os terminais tenham geradores, há atrasos principalmente porque a tripulação dos voos, assim como os passageiros, enfrentam dificuldades para chegar até os aeroportos.

Em Lisboa, o aeroporto funciona com geradores de emergência. O acesso ao terminal foi restrito a passageiros que tenham voos, segundo o site da emissora RTP. Os terminais do Porto e de Faro também operam com geradores.

Em Madri, o aeroporto de Barajas, o principal da Espanha, está operando "com sistemas elétricos de contingência", segundo a operadora Aena. "O impacto nos voos dependerá das dificuldades dos passageiros e da tripulação pra chegar. Estão ocorrendo atrasos."

No site do aeroporto de Madri, todos os próximos voos aparecem como "atrasados".

Apagão na Europa

Um apagão de enormes proporções atinge nesta segunda, 28, a Espanha, Portugal e parte da França, segundo autoridades locais. A energia está sendo reestabelecida aos poucos, e as causas estão sendo investigadas.

O jornal espanhol "El País" classificou o caso como "o pior apagão elétrico da história recente da Espanha". A falha começou perto das 12h30 na hora local (7h30 em Brasília) e afetou quase toda a Península Ibérica.

Subitamente, o consumo de energia caiu de 25.184 megawatts para 12,425 megawatts, segundo a Red Eléctrica (REE), operadora do sistema espanhol.

A REE disse que a energia está sendo retomada aos poucos. O premiê espanhol, Pedro Sánchez, irá ao centro de controle da rede elétrica para monitorar a situação de perto.

As ilhas espanholas, como Ibiza e Mallorca, não foram afetadas pela falha.

O governo da França disse que houve um apagão apenas na parte sudoeste do país, mas que a energia já foi reestabelecida.

Os governos de Espanha e Portugal investigam as razões da queda. Um ataque virtual não foi descartado.