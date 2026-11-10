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Acidente com 50 veículos mata pelo menos 11 pessoas em rodovia na Bulgária

Equipes de resgate atenderam vítimas presas nos carros; colisão ocorreu em uma rodovia na região de Yambol.

Engavetamento com cerca de 50 veículos deixa ao menos 11 mortos na Bulgária (X/Reprodução)

Engavetamento com cerca de 50 veículos deixa ao menos 11 mortos na Bulgária (X/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09h21.

Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 09h29.

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Um acidente grave com aproximadamente 50 veículos ocorreu em uma rodovia no sudeste da Bulgária, deixando pelo menos 11 mortos e 27 feridos. O engavetamento aconteceu durante uma neblina densa, com veículos capotados e saídos da pista. Equipes de socorro foram mobilizadas para atender às vítimas e retirar pessoas presas nos carros.

Um engavetamento em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixou pelo menos 11 mortos nesta terça-feira, 10. Cerca de 50 veículos se envolveram na colisão, que ocorreu em meio a um nevoeiro.

Segundo a agência de notícias BTA, aproximadamente 27 feridos foram encaminhados a hospitais da região. Policiais, bombeiros e equipes de ambulância foram mobilizados para o atendimento.

Imagens do local mostram carros e caminhões amontoados nos dois lados da estrada. Parte dos veículos capotou, ficou esmagada ou saiu da pista.

O inspetor-chefe Todor Mishinev, da Diretoria Regional de Yambol do Ministério do Interior, informou à imprensa local que ainda havia pessoas presas nos automóveis.

Um sobrevivente relatou que tentou retirar um homem de um veículo em chamas, enquanto a neblina e a fumaça dificultavam a orientação no local.

Em declaração à BTA, o governador da região de Yambol, Georgi Chalakov, havia informado um balanço de pelo menos 10 mortos e cerca de 50 veículos envolvidos.

*Em atualização.

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