Acidente com 50 veículos mata pelo menos 11 pessoas em rodovia na Bulgária

Engavetamento com cerca de 50 veículos deixa ao menos 11 mortos na Bulgária (X/Reprodução)
Repórter
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09h21.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 09h29.
Um acidente grave com aproximadamente 50 veículos ocorreu em uma rodovia no sudeste da Bulgária, deixando pelo menos 11 mortos e 27 feridos. O engavetamento aconteceu durante uma neblina densa, com veículos capotados e saídos da pista. Equipes de socorro foram mobilizadas para atender às vítimas e retirar pessoas presas nos carros.
Um engavetamento em uma rodovia no sudeste da Bulgária deixou pelo menos 11 mortos nesta terça-feira, 10. Cerca de 50 veículos se envolveram na colisão, que ocorreu em meio a um nevoeiro.
Segundo a agência de notícias BTA, aproximadamente 27 feridos foram encaminhados a hospitais da região. Policiais, bombeiros e equipes de ambulância foram mobilizados para o atendimento.
Imagens do local mostram carros e caminhões amontoados nos dois lados da estrada. Parte dos veículos capotou, ficou esmagada ou saiu da pista.
O inspetor-chefe Todor Mishinev, da Diretoria Regional de Yambol do Ministério do Interior, informou à imprensa local que ainda havia pessoas presas nos automóveis.
Um sobrevivente relatou que tentou retirar um homem de um veículo em chamas, enquanto a neblina e a fumaça dificultavam a orientação no local.
Em declaração à BTA, o governador da região de Yambol, Georgi Chalakov, havia informado um balanço de pelo menos 10 mortos e cerca de 50 veículos envolvidos.
Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning.
A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured.
Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr
— JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026
Bulgaristan'da 70 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik faciası: 11 ölü, 50 yaralı! Trakya Otoyolu (Yambol) yakınlarında yoğun sis nedeniyle iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi; 70'ten fazla araç birbirine girdi. Başbakan Rumen Radev ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre zincirleme kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Yaralıların tahliyesi için sağlık ekipleri ve Spartan tipi askeri nakliye uçağı seferber edilirken otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. #Bulgaristan #Trafik #Kaza #Iambol #TrakyaOtoyolu #SonDakika #Yambol #bulgaria #accident #facia #kaza
— Romanya Haber (@romanya_haber) November 10, 2026
*Em atualização.