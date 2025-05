A quatro dias do conclave, cardeais discutem como manter relevância da Igreja

A quatro dias do início do conclave, cardeais discutiram neste sábado estratégias para evitar que a Igreja Católica perca relevância nas próximas décadas. O tema dominou as conversas da última reunião da semana que antecede a eleição do novo Papa. Estavam presentes 177 cardeais, sendo 127 aptos a votar na Capela Sistina.

No encontro reservado, cardeais manifestaram preocupação com o risco de a Igreja se tornar "autorreferente" e "irrelevante" caso não se mantenha aberta ao mundo e às questões atuais. Também houve apelos para que a Igreja mantenha o diálogo com outras religiões, uma das prioridades do pontificado do Papa Francisco.

De acordo com o Vaticano, os cardeais expressaram gratidão a Francisco e enfatizaram a responsabilidade de preservar seu legado e dar continuidade a processos que ele iniciou. As reuniões pré-conclave são fechadas, e os participantes fazem voto de sigilo sobre o que é dito na Sala Paulo VI, ao lado da Basílica de São Pedro.

Após cada encontro, um porta-voz da Santa Sé divulga os principais temas que foram discutidos. Neste sábado, 26 cardeais se inscreveram para usar a palavra. Foram sorteados dois cardeais que auxiliarão o camerlengo na administração da Santa Sé até o fim do conclave: o americano Robert Francis Prevost e o italiano Marcello Semeraro.

O que é conclave?

A palavra "conclave" vem do latim, "cum clavis", e significa precisamente "fechado à chave". O sistema de fechar os cardeais teve início no Concílio Lyon II (1274).

Em contexto geral, conclave é uma reunião fechada, com acesso restrito a participantes específicos. No entanto, o termo é mais conhecido pelo seu uso no contexto da Igreja Católica. Assim, no Vaticano, conclave é o nome dado ao processo no qual os cardeais da Igreja se reúnem para eleger um novo Papa

Quando o conclave começa?

Segundo veículos italianos, o novo conclave deve acontecer entre 5 e 10 de maio e deve reunir 135 cardeais aptos (com menos de 80 anos) a votarem no novo chefe da Igreja Católica. Eles se fecharão no recinto da cidade do Vaticano, declarado zona de conclave.

Antes, todo o Colégio Cardinalício, incluindo os maiores de 80 anos, terão realizado as chamadas congregações ou assembleias para debater o estado da Igreja e definir o perfil do sucessor de Francisco.

O novo Papa será eleito em uma das votações que serão realizadas na Capela Sistina. Durante a duração do conclave, os cardeais serão proibidos de utilizar qualquer tipo de comunicação com o exterior, sem telefone ou computadores. Não poderão enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais.

Como funciona o conclave?

No início do conclave, os cardeais farão um juramento de silêncio. Além dos cardeais, todos os funcionários do serviço que têm acesso a eles também deverão jurar que manterão segredo sobre tudo o que tiver relação com as reuniões, sob pena de excomunhão.

O conclave terá início com uma missa votiva, após a qual os cardeais se dirigirão em procissão até a Capela Sistina, local da eleição, cantando o "Veni Crator" para invocar a ajuda do Espírito Santo, segundo a Constituição Apostólica.

Além disso, o mestre de cerimônias pronuncia o "Extra omnes!" ("Fora todos!", ordenando que aqueles que não tenham a ver com a eleição saiam do recinto).

As portas se fecham e ficam sob a proteção da Guarda Suíça.

Para ser eleito, um cardeal precisará de uma maioria de dois terços. O voto é secreto. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos.

1 /11 Cardeal da Igreja Católica, Pietro Parolin, dia 23/fev/2014 (Cardeal Pietro Parolin - Itália: é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013.)

2 /11 O cardeal Matteo Maria Zuppi observa enquanto participa da segunda sessão da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 1º de abril de 2025 (Cardeal Matteo Zuppi - Itália: arcebispo de Bolonha desde 2015 e também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2019.)

3 /11 Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos (Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália: Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos)

4 /11 O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024. (O cardeal Jean-Marc Aveline acaba de receber o caixão do ex-prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, e está a caminho da catedral para celebrar o funeral em Marselha, França, em 23 de maio de 2024.)

5 /11 (Cardeal Péter Erdo - Hungria: arcebispo de Esztergom-Budapeste, foi durante muito tempo o cardeal mais jovem da Europa. Tem postura conservadora e formação acadêmica sólida.)

6 /11 (Cardeal José Tolentino de Mendonça - Portugal: atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo que ocupa desde 2022. Poeta, teólogo e intelectual renomado, ele também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco, em 2019)

7 /11 (Cardeal Mario Grech - Malta: Ordenado sacerdote em 1984 e nomeado bispo de Gozo em 2005, também por Francisco, Grech é conhecido por sua abordagem pastoral e pelo foco em questões relacionadas ao diálogo inter-religioso e justiça social.)

8 /11 (Cardeal Luis Antonio Tagle - Filipinas: atual cardeal-arcebispo de Manila. Foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012. Tagle é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso.)

9 /11 (Cardeal Robert Francis Prevost - EUA: bispo emérito de Chiclayo, no Peru. Em 2023, foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos)

10 /11 (Cardeal Fridolin Ambongo Besungu - República Democrática do Congo: arcebispo de Kinshasa desde 2018. Em 2019, o Papa Francisco o elevou ao cardinalato)

11/11 Brasilia - Bispo auxiliar de Bras’lia (DF) e secret‡rio geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner fala sobre arenœncia do papa Bento XVI ao posto de l’der da Igreja Cat—lica. (Cardeal Leonardo Ulrich Steiner - Brasil: Anunciado pelo Papa como cardeal da Igreja Católica em maio de 2022, Steiner tornou-se o primeiro cardeal da Amazônia brasileira)

Como é feito o anúncio?

Na Capela Sistina serão realizadas duas votações matutinas e duas vespertinas. Duas vezes ao dia, uma depois de cada rodada, os papéis são queimados. A cor da fumaça que sairá da chaminé anuncia ao mundo o resultado: preta, se ainda não houver uma decisão, e branca, se um novo Papa tiver sido eleito.

Um repique de sinos de São Pedro se somará ao anúncio do evento, e assim tudo será mais claro para a imprensa e para os milhares de católicos que seguirão o evento.

Se depois do terceiro dia nenhum candidato alcançar o mínimo exigido, a Constituição estabelece uma pausa de 24 horas, que será dedicada "à oração, ao colóquio (...) e a uma breve exortação espiritual".

Se ocorrerem outras sete votações inúteis, será feita outra pausa de um dia.

LEIA TAMBÉM: