Conclave: Jean-Marc Aveline, cardeal francês, defensor da migração e do diálogo inter-religioso

O cardeal francês Jean-Marc Aveline tem sido um defensor ferrenho da acolhida à migração e do diálogo inter-religioso, dois pontos que compartilha com o papa Francisco.

Apreciado por sua discrição e habilidades intelectuais e sociais, o arcebispo da cidade portuária multicultural de Marselha, no sul da França, entrou na lista de candidatos a papa.

Aos 66 anos, Aveline também assumirá a presidência da Conferência Episcopal da França em julho.

Criado cardeal por Francisco em 2022, Aveline é membro dos Dicastérios para os Bispos e para o Diálogo Inter-religioso, funções que exigem que viaje a Roma com frequência.

"O conclave é algo que nunca vivenciei", disse a jornalistas em 21 de abril, quando o pontífice latino-americano morreu.

"Estarei lá como um grande retiro espiritual e, aconteça o que acontecer, ouvirei o que o espírito sussurra em nossos ouvidos".

PARA TER CONTEXTO...

Um de seus colegas o descreve como uma pessoa afetuosa, focada e aberta. Ele tinha o apreço do falecido papa, com quem compartilhava o interesse pelo diálogo com o mundo muçulmano, a defesa dos migrantes e a visão de uma Igreja orientada para fora de Roma e mais focada nas chamadas "periferias".

Aveline também foi um dos principais arquitetos da visita de Francisco a Marselha em setembro de 2023, para um encontro de bispos e jovens de diferentes religiões da região do Mediterrâneo.

"Eu queria mostrar ao povo de Marselha que esse papa fazia parte da família", explicou Aveline.

"Bucha de canhão"

Aveline nasceu em 26 de dezembro de 1958 na cidade argelina de Sidi Bel Abbès.

Sua família mudou para Marselha quando ele tinha quatro anos e se estabeleceu em um bairro de classe trabalhadora. Desde então, passou a maior parte de sua vida na movimentada cidade francesa.

Estudante aplicado, decidiu se tornar padre em vez de professor ou motorista de ônibus, como imaginava quando criança. Foi ordenado em 1984 e oito anos depois, em 1992, criou o Instituto de Marselha para a Ciência e Teologia das Religiões (ISTR).

Foi também membro do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso, da Cúria Romana, entre 2008 e 2013. Francisco o nomeou arcebispo de Marselha em 2019 e três anos depois lhe concedeu o solidéu vermelho de cardeal.

Apesar do sorriso fácil, Aveline não mede as palavras quando se trata de falar o que pensa, como fez em 2021, quando denunciou traficantes de drogas e "máfias assassinas e inescrupulosas que transformam os jovens dos bairros pobres em bucha de canhão".

"Populações inteiras" da cidade estão "bloqueadas por seu entorno", disse em um apelo à conscientização.