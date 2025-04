Onde assistir a 'Conclave'? Filme vencedor do Oscar já está no streaming

Com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21, começa na Igreja Católica um novo momento para a escolha do novo pontífice: o Conclave. Coincidência ou não, o filme de mesmo nome, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, chegou ao streaming na semana passada.

Dentro das paredes do Vaticano, a escolha de um novo papa pode ser mais complexa do que parece. "Conclave", de Edward Berger, aborda a fictícia chegada de um novo pontífice, que envolve política, intrigas, propósitos e segredos. O roteiro é uma adaptação do livro de mesmo nome de Robert Harris, publicado em 2016.

Estrelado por Ralph Fiennes com grande elenco — Stanley Tucci, Isabela Rossellini, John Lithgow, entre outros —, o longa estreou nos cinemas brasileiros em 23 de janeiro, com cópias dubladas e legendadas. As gravações ocorreram nos estúdios Cinecittà, em Roma, onde a Capela Sistina foi recriada em detalhes para ambientar a história com fidelidade.

Assista ao trailer de 'Conclave', vencedor do Oscar

Onde assistir a 'Conclave' no streaming?

A produção está disponível no Prime Video desde o dia 16 de abril.

Veja as indicações de 'Conclave' ao Oscar de 2025