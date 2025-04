Quem pode ser Papa? Veja os critérios básicos para a escolha

A eleição de um Papa é um dos eventos mais significativos e tradicionais da Igreja Católica. Embora existam critérios específicos para a escolha, o processo é envolto em simbolismo e espiritualidade.

Tecnicamente, qualquer homem batizado e em plena comunhão com a Igreja Católica pode ser eleito Papa. No entanto, desde o século XIV, é costume que o escolhido seja um cardeal, membro do Colégio de Cardeais. Este grupo é composto por bispos e arcebispos nomeados pelo Papa para auxiliar em questões religiosas e administrativas. Atualmente, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar no conclave, mas não há restrição de idade para serem eleitos.

O conclave, realizado na Capela Sistina, é o momento em que os cardeais se reúnem para eleger o novo pontífice. Durante o processo, eles vivem em isolamento, sem acesso ao mundo exterior, para garantir total liberdade na escolha. A votação é secreta, e o candidato precisa obter dois terços dos votos para ser eleito. Após a eleição, o escolhido deve aceitar o cargo e anunciar o nome papal que adotará.

Embora o eleito geralmente seja um cardeal, a possibilidade de um Papa vindo de fora do Colégio de Cardeais oficialmente existe, embora seja extremamente rara. O novo Papa deve ser ordenado bispo imediatamente, caso ainda não o seja, para assumir o papel de líder espiritual e administrativo da Igreja.

A escolha do Papa é guiada pelo Espírito Santo, segundo a tradição católica, e reflete o discernimento dos cardeais sobre quem será o melhor pastor para a Igreja em tempos de desafios e mudanças.

Quem são alguns dos favoritos para suceder o Papa Francisco?

Cardeal Pietro Parolin - Itália

Pietro Parolin, nascido em 1955 em Schiavon, Itália, é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013.

Cardeal Matteo Zuppi - Itália

Matteo Maria Zuppi, nascido em 1955 em Roma, é arcebispo de Bolonha desde 2015 e também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2019. Conhecido por sua postura progressista e sua proximidade com o Pontífice, Zuppi é presidente da Conferência Episcopal Italiana e membro da Comunidade de Sant'Egidio, um movimento católico dedicado à paz e ao diálogo inter-religioso. Também é o enviado especial do Papa para o conflito na Ucrânia, tendo visitado Kiev, Moscou, Washington e Pequim nessa função.

Cardeal Pierbattista Pizzaballa - Itália

Nascido em 1965, em Cologno al Serio, Itália, Pizzaballa é o Patriarca Latino de Jerusalém e foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos. Embora mantenha laços estreitos com líderes judeus, também tem sido um defensor vocal dos palestinos durante o conflito em Gaza, tendo visitado o enclave no final do ano passado.