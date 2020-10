A covid de Trump é real? Ele se beneficia? A repercussão nas redes

Após a notícia de que o presidente americano, Donald Trump, havia sido diagnosticado com covid-19, a pergunta de 1 milhão de dólares nos próximos dias é o quanto o novo cenário impacta a campanha presidencial.

A eleição está marcada para 3 de novembro, mas muitos eleitores começam a votar antes em vários estados, além dos que devem votar pelo correio e precisam enviar os votos com antecedência. Por ora, o democrata Joe Biden vence nacionalmente e tem uma vantagem em vários estados decisivos, embora a eleição nestes lugares esteja apertada.

Da mesma forma como analistas políticos de todo o mundo falharam em prever a vitória do mandatário americano na eleição de 2016, neste pleito, poucos se arriscam a bater o martelo sobre o que acontece agora. Ninguém sabe dizer ainda o que vai prevalecer, mas há impactos tanto negativos quanto positivos para Trump.

A leitura mais óbvia é que, quarentenado por pelo menos duas semanas, Trump talvez precise que o próximo debate em 15 de outubro seja adiado. Há ainda um terceiro e último debate marcado para 22 de outubro, a uma semana da eleição.

Até agora, ainda não há sequer consenso sobre se Trump saiu ou não vitorioso do primeiro debate, nesta última terça-feira.

O presidente usou uma estratégia de interromper o adversário, e o debate foi marcado por pouca discussão de ideias. Não há um consenso sobre quem venceu, embora o presidente tenha ido às redes sociais dizer que “venci o grande debate” e sua campanha não tenha topado ainda mudar as regras que permitiram as interrupções frequentes.

Na verdade, as pesquisas mostram uma ligeira vantagem de Biden. Pesquisa da CBS mostrou que 48% dos espectadores consideraram Biden vencedor (ante 41% de Trump). Mas uma coisa foi certa: 8 em cada 10 espectadores consideraram o tom do debate negativo e ficaram incomodados. Assim, o plano do presidente de tumultuar os próximos debates poderia, eventualmente, cansar os eleitores.

I won the debate big, based on compilation of polls etc. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

Pelo lado negativo, o presidente também perde a oportunidade de fazer comícios cara a cara, algo no qual vinha apostando em estados decisivos. Nesta sexta-feira, por exemplo, ele iria à Flórida, onde ganhou em 2016, mas onde Biden hoje tem chance de vencer — ainda que o pleito esteja apertado, segundo as pesquisas.

Ter covid-19 pode parecer controverso para um presidente que passou boa parte dos últimos seis meses fazendo pouco caso da gravidade da doença. Trump apareceu sem máscara em eventos públicos e, a contragosto das autoridades de saúde, tem feito comícios presenciais e gerado aglomeração (no pico da pandemia, o mais controverso dos eventos pode ter levado até a uma onda de casos em Tulsa, Oklahoma).

No Twitter, o economista Paul Krugman, colunista da EXAME e ganhador do prêmio Nobel, é da teoria de que ter coronavírus vai contra os planos de Trump de “fazer com que todo mundo se esqueça da doença, insistindo que já viramos a página”.

Now, the course of his infection may be another matter. I personally know people who got Covid-19 but insisted that it was a mild case — only to hear indirectly that it was actually very severe. Just saying 2/ — Paul Krugman (@paulkrugman) October 2, 2020

Krugman também compartilhou postagem do correspondente da Casa Branca da CNN americana, John Harwood, afirmando que o governo não divulgou voluntariamente as informações sobre a saúde de Trump.

Os comentários sobre Trump ter a doença e a posterior confirmação só surgiram depois de a assessora Hope Hicks — que viajou com Trump dois dias seguidos nesta semana — ter sido diagnosticada ontem. “Tenham isso em mente: a Casa Branca não divulgou voluntariamente NADA sobre isso”, escreveu Harwood.

Já o jornalista americano Brian Winter, editor do Americas Quarterly e que cobre América Latina, citou inclusive o presidente brasileiro Jair Bolsonaro para avaliar o caso. Winter disse que Bolsonaro teve coronavírus com sintomas leves, o que pode ter ajudado a reforçar entre os brasileiros a visão de que a doença não é séria.

A covid-19 tem mortalidade baixa, mas sua alta taxa de contágio, somada ao fato de que ainda não há remédio ou vacina para a doença, tornou a pandemia mortal e devastadora em todo o mundo neste ano. A taxa de mortalidade também é mais alta entre idosos ou pessoas com comorbidades.

Os EUA são o país com mais casos e mortes por coronavírus no mundo, mais de 205.000 vítimas, seguidos pelo Brasil, com mais de 140.000 mortes. Tanto Trump quanto Bolsonaro fizeram comentários deslegitimando profissionais de saúde do governo — nos EUA, o principal nome é o infectologista Anthony Fauci, que vive em pé de guerra com Trump.

A reminder that Jair Bolsonaro got COVID, had only mild symptoms and fully recovered – which ended up reinforcing views among many Brazilians that the virus is "not that bad."https://t.co/BVE09txK38 pic.twitter.com/ODh63k9lUW — Brian Winter (@BrazilBrian) October 2, 2020

Em meio a tudo isso, uma coisa é certa tanto para a política quanto para outros setores: as mudanças no status quo da situação trazer fatos novos que podem tumultuar o cenário e ajudar quem estava perdendo.

Os EUA têm uma fatia pequena de eleitores indecisos, pouco mais de 10%. A eleição também deve ser uma das mais polarizadas da história, com pouca gente topando mudar de lado em situações normais. Mas, a depender do que acontecer nas próximas duas semanas, elementos nesse equilíbrio podem mudar — e qualquer mudança, neste momento, pode favorecer mais Trump do que Biden.

Na corrida presidencial, por ora, Biden lidera em estados decisivos e está à frente nas pesquisas, mas com uma margem apertada ou empate nos principais estados — o que importa mais no colégio eleitoral americano do que os votos absolutos nacionalmente.

O modelo do site FiveThirtyEight, do estatístico Nate Silver, ampliou as chances de vitória de Biden para 80% e de 20% para Trump após o debate (uma nova atualização após as notícias da covid ainda não foi divulgada). Antes, Biden estava com chances na casa dos 70%.

Biden também lidera sobretudo entre quem vai votar pelos correios, modalidade que vem sendo questionada por Trump e pode abrir espaço para contestações judiciais do resultado.

Biden pode ter coronavírus?

Como Trump pode ter pego a covid-19 da assessora Hope Hicks, que viajou com ele no mesmo dia do debate presidencial, outra dúvida que paira nos EUA é se Joe Biden também foi infectado. Nesta sexta-feira, o ex-vice-presidente escreveu que “vai continuar a rezar pela saúde do presidente e de sua família”, mas não se pronunciou ainda sobre ter feito ou não algum teste.

Biden também disse no Twitter, horas antes do diagnóstico de Trump ontem, que o presidente “fará de tudo para distrair [a população] de sua resposta falha à covid-19”.

O vice-presidente de Trump, Mike Pence, teve resultado negativo para seu teste. Outros secretários do governo que estiveram com Trump também não foram infectados. A Casa Branca só divulgou um comunicado afirmando que o presidente tem sintomas leves, mas ainda pode se pronunciar oficialmente nas próximas horas sobre os protocolos e eventuais provas de que Trump está de fato infectado.

Segundo os dados de desemprego americano divulgados nesta sexta-feira, o país recuperou somente metade das vagas fechadas devido à pandemia.

A retomada do emprego e da economia, com a segunda onda de covid-19 e a incerteza econômica, ainda não aconteceu na velocidade com que os republicanos gostariam e pode afetar a popularidade de Trump nestas últimas semanas.

Donald Trump will do everything he can to distract from the fact that because of his failed COVID-19 response: – Over 200,000 Americans have died

– 26 million are on unemployment

– 1 in 6 small businesses risk permanent closure We can’t let him. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

De todos os posts que inundam as redes sociais neste momento na tentativa de entender o que pode acontecer agora na eleição, talvez um dos mais precisos seja do diretor de fact-checking e credibilidade da informação no Google dos EUA, Alexios Mantzarlis.

“Eu admiro a confiança das pessoas que, tendo visto os primeiros meses de 2020, estão predizendo com certeza as consequências do teste positivo de Trump. Eu não estou”, completou. O ano de 2020 — como já havia sido a eleição de 2016 — tirou parte das certezas de todos.