Teste de Biden dá negativo para covid-19 após debate com Trump

O candidato democrata à presidência americana, Joe Biden, afirmou que não está com covid-19. O ex-vice-presidente publicou em seu Twitter que seu teste para o novo coronavírus deu negativo, e seus médicos divulgaram nota sobre o resultado.

“Obrigada a todos por suas mensagens de preocupação. Espero que isso sirva como um lembrete: usem máscara, mantenham o distanciamento social e lavem suas mãos”, escreveu Biden nesta sexta-feira, 2.

As suspeitas de que Biden pudesse ter sido infectado vieram depois que o presidente Donald Trump teve diagnóstico positivo para a covid-19 nesta madrugada. Biden e Trump se enfrentaram em debate presidencial na última terça-feira, 30.

Trump pode ter sido infectado pela assessora Hope Hicks, que descobriu estar com a doença horas antes do teste de Trump. Ela viajou com o presidente dois dias seguidos nesta semana, inclusive no dia do debate. Tanto Trump quanto Biden estão no grupo de risco da covid-19: Biden tem 77 anos e Trump, 74.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Trump e Biden estavam distantes no palco, mas o evento foi marcado por gritaria e interrupções entre os dois candidatos, o que levantou questionamentos sobre o estado de saúde de Biden.

Mais cedo nesta sexta-feira, o candidato escreveu no Twitter que estava rezando por Trump e por sua mulher, Melania, que também teve diagnóstico positivo, segundo a Casa Branca.

As eleições americanas estão marcadas para 3 de novembro, mas muitos eleitores começam a votar antes em vários estados, além dos que devem votar pelo correio e precisam enviar os votos com antecedência. Por ora, Biden vence nacionalmente e tem uma vantagem em vários estados decisivos, embora a eleição nestes lugares esteja apertada.

Com a doença de Trump, o presidente ficará em quarentena ao menos até a semana do próximo debate, que estava marcado para 15 de outubro. Ainda não está claro como ter o presidente com covid-19 vai impactar a corrida eleitoral.

Mais cedo hoje, o vice-presidente no governo Trump, Mike Pence, também teve teste negativo para o coronavírus. Outros secretários do governo que estiveram com Trump também não estão infectados.