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Alemanha aprova projeto nuclear com empresa estatal da Rússia

Projeto une subsidiária da francesa Framatome à estatal russa Rosatom, apesar de preocupações com a segurança nacional

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de julho de 2026 às 10h44.

O estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, autorizou nesta quarta-feira, 22, a produção de combustível nuclear por meio de uma parceria entre a ANF, subsidiária da francesa Framatome, e a estatal russa Rosatom. A decisão foi tomada apesar das preocupações do governo alemão com os riscos de segurança envolvidos na cooperação com a Rússia.

O projeto será desenvolvido na unidade da ANF em Lingen, próxima à fronteira com os Países Baixos, e prevê a atuação de especialistas russos e o uso de equipamentos fornecidos pela Rosatom.

Em comunicado, o Ministério Federal do Meio Ambiente afirmou que a licença foi concedida porque o projeto atende aos requisitos previstos na legislação. Segundo a pasta, as autoridades são obrigadas a autorizar a operação quando os riscos identificados podem ser mitigados por medidas e condições técnicas.

O ministério acrescentou, porém, que a autorização poderá ser reavaliada caso surjam novos fatores que representem ameaça à segurança nacional.

O governo alemão reconheceu que já havia manifestado reservas sobre o projeto por considerar a parceria um caso excepcional. Segundo o ministério, a Rússia segue conduzindo uma guerra de agressão na Europa e trata a União Europeia — especialmente a Alemanha — como adversária.

Apesar disso, a pasta afirmou que não possui base legal para barrar a cooperação. Segundo o governo, uma proibição dependeria da adoção de sanções pela União Europeia que incluíssem o setor nuclear russo, medida que ainda não foi implementada.

*Com AFP

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