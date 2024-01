Prévia do 4T23 da Direcional (DIRR3) fica acima das expectativas e Goldman recomenda compra

A Direcional (DIRR3) surpreendeu o mercado com a sua prévia operacional do quarto trimestre de 2023 (4T23). A construtora revelou um total de R$ 1,2 bilhão em vendas líquidas no período, crescimento anual e trimestral de 76% e 22%, respectivamente. No ano, o acumulado foi de R$ 4 bilhões, o que representa 33% do que foi contabilizado em 2022. Com boas perspectivas para a companhia, o Goldman Sachs reiterou a recomendação de compra para DIRR3.

Em relatório, os analistas destacaram que as vendas da Direcional no 4T23 superaram em 11% (anual) e 13% (trimestral) as projeções do banco americano. Outro dado que reforça a visão otimista são os lançamentos, que totalizaram R4 4,9 bilhões, alta de 33% frente ao ano anterior e apontado pela companhia como o seu maior volume anual da história.

Apesar da queima de caixa de R$ 15 milhões durante o trimestre, o Goldman continua otimista em relação às ações da Direcional. “Acreditamos que os papéis podem atingir níveis recordes de retorno sobre o patrimônio (ROE) em 2024, levando à nossa classificação de compra.”

‘Pode Entrar’ impulsiona resultados da Direcional

Um importante fator que contribuiu para os números sólidos da Direcional foram as vendas do "Pode Entrar". O programa de habitação, destinado à população de baixa renda na cidade de São Paulo, totalizou 990 unidades com um montante de R$ 206 milhões apenas no 4T23 — isto é, 17% das vendas no período.

Focando nas vendas da Direcional, o preço por unidade subiu 4% no trimestre, e 17% no ano, para R$ 248 mil. Já o crescimento do preço por unidade da Riva (focada em renda baixa e média) foi de 5% e 18%, no trimestre e no ano, respectivamente, passando para R$ 416 mil. “Acreditamos que aumentos adicionais de preços podem impulsionar o crescimento da margem bruta.”

O Goldman Sachs recomenda a compra das ações da Direcional (DIRRE3), com preço-alvo a R$ 26 — upside de 19,5% frente ao último fechamento.

