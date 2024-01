Leilão da Copart tem Porsche com quase 60% de desconto

A Copart, empresa de leilões extrajudiciais de veículos, promove nesta sexta-feira, 19, um leilão de automóveis onde os interessados podem arrematar um Porsche 911 blindado com 57,7% de desconto. Além do modelo, o leilão também conta com carros da marca de luxo BMW.

O modelo em questão estava, nesta terça-feira, 16, com lance de R$ 364.750, sendo que o valor avaliado é de R$ 862.521 pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O supercarro é blindado, sem nenhuma avaria e em perfeito estado.

Os motoristas também terão a oportunidade de arrematar uma BMW Série 3 2021/2022, com tabela Fipe avaliada em R$ 236.675. Os apaixonados por motos de luxo também poderão aproveitar os certames dessa semana. Uma Triumph Tiger 2017/2018, com tabela Fipe avaliada em R$ 47.424 e uma BMW R 1200 2018, com tabela Fipe avaliada em R$ 78.537, estarão entre os veículos disponíveis.

O leilão ocorre na sexta-feira, 19, às 12h, pelo pátio de Betim (MG), de forma totalmente online na plataforma Venda Meu Carro (VMC) da Copart. A plataforma é uma modalidade onde donos de automóveis vendem seus veículos em leilão.

Como participar do leilão de veículos

Podem participar dos leilões promovidos pela Copart pessoas físicas residentes de qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados, além de pessoas jurídicas.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar das sessões, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Confira as últimas notícias de Invest: