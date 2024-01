Leilão de imóveis tem mais de 800 oportunidades e descontos que chegam a 72%

A Zuk, plataforma de leilões, promove em janeiro um leilão de imóveis com 862 oportunidades e descontos que chegam a 72%. Os lotes incluem opções residenciais, comerciais, terrenos, galpões e prédios em quase todo o território nacional.

De acordo com a empresa, há opções nos estados de Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Entre elas, está um terreno de R$ 8 mil em Alto da Pipira, Senador La Rocque (MA), com 500 metros quadrados, como a oferta mais barata. Já a mais cara custa R$ 29 milhões e trata-se de um terreno no Jardim Novo Mundo, em Sorocaba (SP), com 91.909 metros quadrados.

O maior desconto (de 72%) é de um apartamento de R$ 33 mil na região de Guaianases, em São Paulo, com 40 metros quadrados de área útil, que estava anteriormente com o valor de R$ 120 mil.

Como participar do leilão da Zuk?

As negociações acontecem de forma totalmente online. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote.

Os leilões acontecem em parceria com grandes empresas e instituições financeiras, como: Banco Bradesco, Banco Santander Brasil, Rodobens, SPDA, Itaú Unibanco, Pacaembu Construtora, Enforce, C6 Bank, Sicoob, Creditas, Banco Safra, Bari Securitizadora, ITV Urbanismo, Banco Daycoval, Credihome, Banco Bari, Vibra Energia, entre outras.

