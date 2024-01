Receita Federal realiza leilão com Iphone 14 Pro Max por R$ 1 mil; veja como participar

Em 30 de janeiro, a Receita Federal vai realizar mais um leilão de celulares, veículos, joias, eletrodomésticos entre outros itens. Ao todo, são 74 lotes disponíveis para os lances apresentados pelos participantes.

Os lances serão feitos em lotes fechados. No lote 55, por exemplo, é oferecido um Volkswagen SpaceFox, pelo valor mínimo de R$ 18 mil. O lote 43 destaca o Iphone 14 Pro Max 128 GB e o Iphone 8 Plus 64 GB, cada unidade pelo menos R$ 1 mil. Enquanto no lote 33, há a câmera fotográfica Sony 541200, pelo valor mínimo de R$ 4 mil.

No leilão, os lotes de número 7, 30, 39, 40 e 54 abrangem eletrônicos e carros com valores acessíveis que podem interessar alguns compradores. Confira:

No lote 7: uma bicicleta elétrica a partir de R$ 500;

No lote 30: dois smartphones Poco M3 Pro 6GB e Poco Redmi 4GB, cada unidade a partir de R$ 250;

No lote 39: um patinete elétrico a partir de R$ 1 mil;

No lote 40 destaca o smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G;

No lote 54: um Volkswagen Gol seminovo a partir de R$ 15 mil.

Por outro lado, o lote mais caro é o de número 12, disponível por um lance mínimo de R$ 250 mil, e oferece mais de 20 mil displays para celulares e destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas.

Esse público pode apresentar lances para os seguintes lotes: 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70 e 71.

Mesmo assim, as pessoas jurídicas podem fazer propostas de compra para todos os lotes disponíveis.

As propostas para participar do leilão devem ser feitas exclusivamente online, a partir das 8h do dia 25 de janeiro até as 21h do dia 29 de janeiro. A sessão está agendada para iniciar às 9h do dia 30, com a classificação e ordenação das propostas. A partir das 10h, os lances serão liberados.

De acordo com o edital do leilão, todos os bens vendidos pela Receita Federal são mercadorias apreendidas ou abandonadas na Delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP).

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?

Smartphones

Smartwatches

notebooks

tablets

switches

roteadores

modens

drones

câmeras fotográficas

filmadoras

componentes e periféricos de informática

acessórios e peças de celular

fones de ouvido

consoles de videogame

equipamentos de áudio e vídeo

projetores

antenas

ferramentas

peças mecânicas

produtos químicos e têxteis

itens de pesca

artigos de toucador

carteiras

bolsas

calçados

vestidos

calças e jaquetas

bicicletas

patinetes elétricos

automóveis

uma carreta

um cavalo mecânico

Saiba como participar do leilão

Para quem estiver interessado em participar do leilão da Receita Federal e dar um lance nos itens apresentados, é necessário:

fazer cadastro no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre 25 e 29 de janeiro;

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0810900/000003/2023 - RIBEIRÃO PRETO;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Quem pode participar do leilão?

Os interessados que forem Pessoas físicas podem participar do leilão sob as seguintes condições:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Por outro lado, para as pessoas jurídicas, as regras são: