"O Brasil será irreconhecível daqui a 5 anos", diz Walter Maciel, CEO da AZ Quest

Walter Maciel, CEO da AZ Quest, avalia que um dos maiores erros do mercado tem sido subestimar o potencial de crescimento do Brasil. Para este ano, a projeção da gestora de mais de R$ 24 bilhões em investimentos, é de que a economia brasileira terá uma expansão acima de 2%. O consenso do boletim Focus é de 1,59% de alta no Produto Interno Bruto deste ano e de 2% para os anos seguintes. "Tenho certeza que o o Brasil vai crescer muito mais que o projetado", afirma Maciel em entrevista à Exame Invest.

Entre os fatores que sustentam a visão do economista estão as reformas realizadas durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro e o aumento de produção de petróleo e do agronegócio. "O Brasil daqui a cinco anos será irreconhecível", diz.

"Real deve se valorizar"

Com uma balança comercial cada vez mais robusta, Maciel vê alta probabilidade de o dólar perder ainda mais força localmente, chegando próximo de R$ 4,30 no fim do ano. "A minha preocupação para daqui a cinco anos é nós exportarmos tanto que o real poderá se valorizar demais e o Brasil perder competitividade internacional. Mas aí seria um problema bom, daria para aumentar as reservas para desvalorizar o real ou montar um fundo soberano. Acho que estamos em um caminho espetacular."

Mas para isso se concretizar, Maciel alerta que não pode haver grandes problemas fiscais. Pelo cenário-base, ao menos, a perspectiva é otimista. Parte da solução, afirmou, veio com o novo arcabouço fiscal, o qual considera mais eficaz que o teto de gastos implementado pelo governo de Michel Temer por ter mais flexibilidade.

"Não é um mundo ideal, mas é muito melhor do que se esperava na época da eleição. Na época da eleição, o mercado precificou o Brasil para aquilo que esperava. Quando passa a ter uma surpresa imensa positiva, tem que mudar de cabeça. E o mercado só mudou agora porque apanhou no ano passado", diz Maciel.

"Bolsa pode subir bastante"

Com o Brasil voltando aos trilhos, Maciel vê grandes oportunidades no mercado local. "A bolsa aqui pode subir bastante. O relação preço/lucro hoje está mais barato do que em 2020, quando os jornais diziam que seria a maior recessão da história. O único período recente que a bolsa estava mais barata que agora foi na eleição de 2002, quando achávamos que o PT faria tudo que dizia que iria fazer. Então, o medo era justificado. Hoje, a bolsa está barata. Então deve haver uma reprecificação muito forte."

Assista à entrevista com Walter Maciel, CEO da AZ Quest, na íntegra.