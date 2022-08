Zé Delivery abre 100 vagas em tecnologia; seleção tem enigma e cupom de desconto

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, está com um processo seletivo para contratar mais de 100 profissionais de tecnologia em uma campanha batizada de Zénigma.

LEIA TAMBÉM:

Mas a empresa, criada em 2016 pela Ambev, resolveu inovar e fazer uma seleção diferente. Para acessar as vagas, os interessados deverão resolver um enigma por meio de códigos que serão postados nas redes sociais do Zé Delivery.

Além disso, a ideia do Zénigma é fazer um processo seletivo mais rápido e, por isso, todos os aprovados receberão uma proposta até o dia 26 de agosto. Algumas etapas do recrutamento contarão com retorno no mesmo dia e a previsão de início das vagas é setembro de 2022.

“Desde 2020 temos colocado em prática formas mais ágeis de recrutamento e seleção de talentos, com um processo mais personalizado, proporcionando mais assertividade e valorizando os pontos fortes de nossos candidatos", diz Mariana Chahine, líder de recursos humanos do Zé Delivery.

"Essa campanha é direcionada exatamente para o público que precisamos e, de uma forma divertida, nos ajuda a ganhar escala em todo o processo”, completa.

Atualmente, o Zé Delivery tem 700 funcionários e, no ano passado, atingiu a marca de mais de 60 milhões de entregas realizadas, além de estar presente em mais de 300 cidades pelo país.

Quais as etapas do processo seletivo do Zénigma?

Depois que conseguirem desvendar os códigos, os candidatos seguirão para a etapa técnica seguida de uma etapa de cultura, seguindo o cronograma abaixo:

1ª etapa (até 21/8): testes de back-end e fron-end;

2ª etapa (até 24/8): entrevista técnica;

3ª etapa (25/8): papo com embaixadores de cultura.

4ª etapa (26/8): proposta para os aprovados.

As 500 primeiras pessoas que forem aprovadas na etapa de código, receberão um cupom de desconto de R$ 50,00 para usar no Zé Delivery até o dia 23/8/2022 em seu e-mail.

Quais os benefícios que o Zé Delivery oferece?

Alguns dos benefícios do Zé Delivery são:

Plano de saúde e odontológico;

Telemedicina do Einstein e SulAmérica;

Gympass;

Zenklub;

Previdência privada;

Desconto de 20% nos apps Zé Delivery, Chopp Brahma e Empório da Cerveja;

Auxílio material escolar;

Bônus assiduidade.

Para se inscrever, basta acessar o link e resolver o enigma no site da Campanha Zénigma.