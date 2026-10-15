No Rio, prédio de luxo coloca os supercarros no centro do projeto

RESUMO ＋ A incorporadora ARKT desenvolveu, em parceria com a casa italiana de design Pininfarina, a garagem do ATTO Design by Pininfarina para receber superesportivos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O projeto terá três subsolos, quatro a oito vagas por apartamento, boxes privativos e um carregador para veículo elétrico por unidade. O residencial terá 20 unidades de 452 a 1.189 metros quadrados.

Em um empreendimento residencial, a garagem costuma aparecer bem depois da sala, da cozinha ou da vista na lista de atributos capazes de convencer um comprador. No ATTO Design by Pininfarina, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a lógica é outra. A inclinação de uma rampa, a largura de uma passagem e a altura de um carro em relação ao chão entraram na prancheta praticamente como elementos de design.

O motivo está no tipo de automóvel que a garagem pretende receber. Desenvolvido pela incorporadora ARKT em parceria com a Pininfarina, casa italiana de design conhecida por sua trajetória no universo automotivo, o projeto levou características de carros superesportivos para decisões que normalmente passariam despercebidas em um residencial.

Distribuída por três subsolos, a garagem terá entre quatro e oito vagas por apartamento, boxes privativos e um carregador para veículo elétrico por unidade. A geometria dos acessos também considera automóveis com a carroceria mais próxima do chão, para os quais alguns centímetros na inclinação de uma rampa podem fazer diferença.

É uma preocupação que diz algo sobre o estilo de vida do público que a ARKT pretende atrair. No mercado de imóveis de luxo, a disputa pela atenção do comprador passa cada vez mais por detalhes capazes de transformar itens funcionais do edifício em parte da experiência de morar.

Visita à sede da Pininfarina

A influência italiana, porém, não fica no subsolo. A Pininfarina também criou móveis exclusivos para o lobby do edifício. A ideia foi transportar para a escala de uma residência princípios de desenho associados a outros objetos, inclusive automóveis, e fazer com que a colaboração aparecesse tanto nos espaços vistos pelos visitantes quanto naqueles usados cotidianamente pelos moradores.

Para Henrique Blecher, à frente da ARKT, a parceria incluiu uma aproximação direta com a equipe da Pininfarina e uma visita à sede da companhia na Itália. É justamente nos bastidores dessa relação que está uma das questões mais interessantes do projeto: até onde uma assinatura internacional funciona apenas como elemento estético e a partir de que ponto ela passa a interferir no próprio produto imobiliário.

Esse componente também tem uma dimensão de negócio. Em um mercado no qual localização, metragem e vista são atributos facilmente comparáveis, incorporadoras tentam criar diferenciação por meio de arquitetura, serviços e associações com marcas de outros setores. No caso do ATTO, a aposta é que o design automotivo ajude a construir identidade para um empreendimento de apenas 20 unidades.

Os apartamentos terão entre 452 e 1.189 metros quadrados. O VGV é de R$ 657,8 milhões e o valor por metro quadrado, de R$ 88.162. O endereço fica na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Barra da Tijuca, de frente para a praia. A baixa quantidade de unidades, as grandes metragens e a quantidade de vagas por residência ajudam a dimensionar o perfil buscado pelo projeto.

Acompanhe a entrevista com Henrique Blecher.

Henrique Blecher: apaixonado por carros (ARKT/Divulgação)

Quando a garagem passou a ser central no projeto?

Desde o início. Fiquei obcecado por ela. Em um edifício como o ATTO, 95% das chegadas acontecem pela garagem. A experiência de morar começa no portão, não na porta do apartamento. Estamos diante de uma das praias mais bonitas do Rio. A beleza que começa lá fora não poderia terminar na garagem.

O que mudou para receber superesportivos?

Tudo foi pensado para proporcionar uma circulação perfeita: rampas mais longas, inclinações suaves, curvas generosas e transições cuidadosamente estudadas. Sacrificamos espaço e investimos mais em engenharia para garantir conforto até aos esportivos mais baixos. O luxo também está em não precisar se preocupar.

Algum carro serviu de referência?

Os modelos mais baixos da Ferrari. A relação histórica da Pininfarina com a marca foi uma inspiração natural. Queríamos que até um superesportivo de baixíssima altura pudesse circular pela garagem com segurança e naturalidade.

Quem é o comprador do ATTO?

É alguém que conhece o mundo, aprecia arquitetura, design, privacidade e qualidade de vida. Muitos são apaixonados por automóveis e possuem diferentes veículos. Mas o que define esse cliente não é quantos carros ele tem, e sim sua exigência com a experiência de viver.

Até onde foi a participação da Pininfarina no projeto?

Nossa intenção foi incorporar sua filosofia de design à experiência do empreendimento, e não simplesmente aplicar uma assinatura. O diálogo entre estética, funcionalidade, materiais e circulação é o que dá sentido a essa colaboração.

O que o design automotivo acrescenta à arquitetura?

Uma obsessão pela experiência humana. Em um grande automóvel, forma, ergonomia e desempenho são inseparáveis. Um edifício deveria ser pensado da mesma maneira. Arquitetura não é apenas aquilo que contemplamos, mas aquilo que sentimos.

A assinatura do projeto permite cobrar mais pelo metro quadrado?

Uma marca pode agregar valor, mas não sustenta um preço sozinha. O que justifica o posicionamento do ATTO é a combinação de localização, arquitetura, engenharia, design e experiência. O valor precisa estar no produto, não apenas no nome.

O que pesa mais hoje na valorização de um imóvel: localização, metragem ou experiência?

Localização continua fundamental. Mas o comprador de luxo já não procura apenas espaço: procura significado, bem-estar, privacidade e identidade. A metragem é objetiva. A experiência é o que transforma um imóvel em algo extraordinário.

Que detalhe traduz a influência da Pininfarina?

A geometria das rampas. Parece banal, mas há muita inteligência por trás daquela simplicidade. Para mim, o melhor design é aquele que resolve o extraordinário sem exigir que ninguém perceba o esforço.

Qual sua relação pessoal com automóveis e arquitetura?

Não sou colecionador de automóveis, mas sou apaixonado por eles. Minha relação com a estética começou muito cedo, pela literatura, pela moda e depois pela arte. Vejo nos grandes automóveis o mesmo que admiro na arquitetura: a capacidade de transformar engenharia em beleza e beleza em emoção.