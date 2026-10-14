Open bar, transporte VIP e vista para o palco: Lollapalooza 2027 terá pacote de R$ 80 mil por dia

Os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 já estão à venda. Nesta edição, que marca os 15 anos do festival no Brasil, a organização lançou uma forma mais "exclusiva" de assistir aos shows: o Lolla Bangalô.

O novo pacote de luxo garante 20 ingressos, espaço exclusivo com vista privilegiada para o palco e até transporte exclusivo.

O investimento é de R$ 80.000 por dia. Há também um pacote que dá direito aos três dias de evento por R$ 192.000.

O que está incluso no Lolla Bangalô?

O Lolla Bangalô é um novo setor reservado dentro da área do Lolla Comfort by Bradesco, destinado a grupos de até 20 pessoas.

A experiência inclui 20 ingressos, transporte, open bar e food, e espaço exclusivo com vista para o Palco Bud, onde headliners como Travis Scott, Charli XCX e Queens of the Stone Age se apresentam.

O luxo dentro do Lollapalooza

O pacote Bangalô é a última novidade dentro das experiências de hospitalidade que o Lollapalooza Brasil tem oferecido nos últimos anos.

Em 2026, o festival lançou o "Lolla Experience", um pacote personalizado para clientes que querem desfrutar do festival com mais conforto. Enquanto serviços como Lolla Lounge e Lolla Comfort são pacotes pré-prontos completos, no Experience o comprador escolhe quais experiências adicionais quer acessar antes, durante e depois do festival.

As opções incluem recepção com almoço, welcome drinks e acesso a áreas exclusivas do evento. Além de transporte VIP até o Autódromo de Interlagos, com veículos privados ou blindados, chegada e saída de helicóptero, voos panorâmicos sobre o Autódromo, serviços de segurança exclusiva e apoio logístico ao longo de todo o evento.