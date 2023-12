Zé Delivery lança espumante e kit para ajudar consumidores a voltarem para casa sem perrengue

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, aproveitou o engajamento das festas de fim ano para lançar uma campanha divertida que ajuda os consumidores a voltarem para casa sem perrengue. A empresa lançou o kit walk of glory (caminhada da glória, na tradução livre), composto por escova de dentes, lenço umedecido, camiseta e óculos escuros personalizados.

“Somos parceiros na jornada da diversão. Já estamos muito presentes 'salvando' o esquenta para o rolê quando a bebida acaba. Agora, queremos ampliar a consideração da nossa marca no planejamento e no pós. Por isso, com essa ação, tornarmos o 'after' (pós-festa) inesquecível”, afirma Thais Azevedo, CMO do Zé Delivery.

A campanha, criada em parceria com a Agência GUT, tem o objetivo de ajudar os consumidores a não passarem pelo temido walk of shame (caminhada da vergonha, na tradução). A expressão em inglês, que ficou conhecida nas redes sociais, traduz aqueles momentos em que você volta do rolê ou date para a casa com a mesma roupa que saiu no dia anterior, sem muito descanso.

“A ideia é subverter a hora do walk of shame, que pode ser a pior parte do rolê, e transformá-la em um momento de glória para quem compra no Zé Delivery", conta Mellina Fontoura, diretora de criação associada da GUT.

Para conseguir o kit walk of glory, é preciso acessar o aplicativo do Zé Delivery via smatphone. A novidade, contudo, está disponível para entrega somente na região de São Paulo capital e mediante disponibilidade do produto no dia da ação.

Zé Delivery: kit walk of glory tem escova de dentes, lenço umedecido, camiseta e óculos escuros personalizados.

Espumante do Zé

Ainda na onda das festas de fim de ano, o Zé Delivery ampliou seu portfólio próprio e lançou o Espumante do Zé. Assinado pela marca, o novo produto tem como objetivo ser uma “porta de entrada” para a categoria de espumantes com valor mais acessível.

Produzida em parceria com a vinícola Miolo, a bebida chega na plataforma disponível em dois rótulos: Moscatel Rosé e Brut Branco. “Esse é mais um lançamento que nasce da nossa escuta ativa com os consumidores do Zé, que cada vez mais pedem e buscam produtos de categorias diversas dentro do app e não só cerveja", afirma Fernando Mazzarolo, vice-presidente do Zé Delivery.

"O Espumante do Zé chega para entregar mais uma opção para a ocasião de consumo das festas de final do ano e as pessoas podem se planejar e já pedir o produto para celebrar a chegada de 2024”, complementa.

A novidade nasceu após pesquisas com os consumidores. “Conseguimos trazer ainda mais valor para o negócio quando ouvimos o nosso ecossistema. Por isso, realizamos diversos estudos para aprofundar o entendimento da categoria, frequência de consumo e compreensão cultural do papel do espumante na vida de quem já consome a bebida. Vimos que existia espaço para um produto de alta qualidade com um excelente custo-benefício para que mais pessoas pudessem celebrar momentos especiais”, afirma Gustavo Castro, diretor de inovação na Ambev.

O Espumante do Zé está disponível na plataforma do Zé Delivery nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro no valor de 39,90 reais.