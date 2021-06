Novo Zé Delivery? Startup Bebida na Porta chega a 100 mil pedidos

O delivery cresceu como nunca durante o último ano, e com ele também cresceu a procura por bebidas alcoólicas em APPs especializados. A Bebida na Porta, Startup fundada há apenas 3 anos pela empreendedora Jessica Gordon, alcançou a marca de 100 mil pedidos entregues em 2020, fechando o ano passado com faturamento de 5 milhões de reais.

Um dos diferenciais é que a marca, que hoje atua nas regiões de Pinheiros, Mooca, Zona Sul e ABC, em São Paulo, entrega todos os tipos de bebidas, alcoólicas e não alcoólicas.

Ainda assim, em abril, 78% das vendas foram de bebidas alcoólicas, com destaque para cervejas e vinhos.

Só no primeiro trimestre deste ano, a Bebida na Porta faturou 3 milhões de reis. Com isso, a previsão para 2021 é mais que dobrar o faturamento do ano passado, chegando a 12 milhões de reais.

Atualmente, são quatro dark stores em funcionamento, e mais duas devem ser inauguradas até dezembro. “O brasileiro está acostumado a pedir bebidas em situações de emergência pagando preços altíssimos por isso. O Bebida na Porta não só permite pedidos urgentes a preços de supermercados, mas também o planejamento das compras em substituição ao mercado semanal ou mensal, permitindo que clientes evitem filas e sacolas pesadas”, diz Jessica Gordon, CEO da marca.

Com uma taxa de clientes recorrentes (que realizam mais de uma compra ao mês) de 60%, a empresa entrega principalmente através do iFood e Zé Delivery, mas o foco é levar o consumo para o aplicativo Bebida na Porta, que já possui 2 mil clientes recorrentes. "2021 será um ano de investimento no nosso aplicativo. Diferente de outros serviços, nós entregamos centenas de bebidas de diversos tipos e marcas, o que é um atrativo para o cliente", diz Gordon.

A marca em números

Fundação: 2018

Número de funcionários: 26

Faturamento 2019: 2 milhões de reais

Faturamento 2020: 5 milhões de reais

Expectativa 2021: 12 milhões de reais