Campanhas com influenciadores locais têm engajamento 3,5 vezes maior, aponta pesquisa

RESUMO ＋ A pesquisa Entre Brasis 2026, realizada pelo Grupo Farol, agência de criatividade e influência, aponta que campanhas com creators locais alcançam engajamento até 3,5 vezes maior que ações com influenciadores de outras regiões. O levantamento registrou taxas de 5,45% e 1,57%, respectivamente, e favorabilidade 7,83 pontos percentuais superior nas campanhas regionalizadas.

Campanhas com criadores de conteúdo da mesma região do público-alvo podem alcançar taxas de engajamento até 3,5 vezes maiores do que ações com influenciadores de outras localidades. É o que aponta a pesquisa Entre Brasis 2026, realizada pelo Grupo Farol, agência de criatividade e influência.

O levantamento também identificou um impacto na percepção das marcas pelo público: a favorabilidade foi 7,83 pontos percentuais superior nas campanhas conduzidas por creators locais.

O levantamento foi realizado pelo Hub de Brasilidades, iniciativa do Grupo Farol em parceria com a Waví, com apoio do BR Data Lab. A pesquisa cruzou indicadores de desempenho de campanhas, análises do comportamento do consumidor e respostas de mais de 2.300 criadores de conteúdo de todas as regiões do país cadastrados na MIS, plataforma de recrutamento de micro e nano influenciadores da América Latina.

Os resultados apontam para um desafio no marketing de influência: adaptar a comunicação às particularidades culturais de cada mercado, em vez de replicar campanhas nacionais em diferentes regiões — estratégia que não é tão simples em um país de dimensões continentais, com hábitos, sotaques e referências culturais tão diversos.

"Entender o brasileiro vai muito além de conhecer sua idade, renda ou hábitos de consumo. É preciso compreender suas referências culturais, suas origens e o que realmente gera identificação. Acredito que as marcas que souberem traduzir essa diversidade em suas estratégias terão uma vantagem competitiva importante", analisa Raphael Vignola, presidente do Grupo Farol.

Creators locais engajam mais

De acordo com o levantamento, campanhas regionalizadas com creators locais registraram taxa de engajamento de 5,45%, ante 1,57% nas ações com influenciadores de fora da região. A diferença é de 3,88 pontos percentuais, ou cerca de 3,5 vezes em termos relativos.

A favorabilidade, indicador utilizado pelo estudo para medir a percepção positiva da marca entre os consumidores, também foi maior nas campanhas com criadores locais, com vantagem de 7,83 pontos percentuais sobre as ações com influenciadores externos.

Vale destacar que os dados não significam que a contratação de um creator local, isoladamente, garanta resultados melhores. O desempenho de uma campanha também pode depender de fatores como plataforma, formato, investimento, tamanho e perfil da audiência, produto anunciado e objetivo da comunicação.

A pesquisa, no entanto, também identificou uma percepção de distanciamento entre as marcas e as comunidades retratadas em suas campanhas. Apenas 31% dos criadores ouvidos afirmaram que empresas de fora de sua região entendem adequadamente a cultura local. Além disso, 55% disseram acreditar que suas regiões não são bem representadas nos conteúdos que circulam nas redes sociais.

Entre os entrevistados, 50% afirmaram que conteúdos com forte identidade regional têm desempenho superior ao de publicações consideradas neutras. Outros 40,85% disseram já ter recebido feedback positivo da audiência por representar adequadamente sua região.

Mais de 73% das respostas apontaram incômodos relacionados a estereótipos, falta de autenticidade e pouca visibilidade para vozes locais em campanhas publicitárias e conteúdos digitais.

Marcas podem trabalhar cultura e identidade

A percepção dos criadores encontra paralelo em uma pesquisa anterior da MindMiners sobre a relação dos brasileiros com suas identidades culturais. No estudo Brasilidades, publicado em 2025, 48% dos 2.400 entrevistados afirmaram que comprariam mais de marcas que representassem melhor suas regiões e culturas. Ao mesmo tempo, apenas 40% disseram acreditar que existe uma marca que represente bem a região onde moram.

Para o presidente do Grupo Farol, por muito tempo, a regionalização foi tratada apenas como uma discussão ligada à representatividade.

"O que observamos é que regionalização também produz impacto mensurável em indicadores de performance", afirma. "Por isso, queremos transformar conhecimento cultural em inteligência de negócio e ajudar as marcas a construir relações mais relevantes e genuínas com os seus consumidores", finaliza.