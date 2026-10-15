O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira, 15.

Nos votos totais, em que são apresentadas as opções aos respondentes, Flávio registra 44% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 42%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico.

Ao todo, 8% afirmam que não irão votar, 4% dizem que votarão nulo ou branco e outros 2% estão indecisos ou não sabem. No cálculo de votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 51% do total contra 49% do presidente Lula.

Esta é a primeira rodada do instituto desde o primeiro turno, que terminou com com Flávio na liderança, com 47,03% dos votos válidos e Lula com 1,87 ponto percentual a menos, chegando a 45,16%.

No levantamento divulgado em 30 de setembro, antes do primeiro dia de pleito, o presidente aparecia com 43% das intenções de voto ante 42% de Flávio em uma simulação de segundo turno.

Raio-X do eleitorado

Na análise estratificada das respostas, o presidente tem vantagem entre as eleitoras mulheres, grupo entre as quais registra 46,6%, ante 40,2% do senador. Entre os homens, Flávio Bolsonaro tem a dianteira, com 47,3% deste perfil, enquanto Lula tem 37,1%.

No recorte regional, Lula registra 52,1% no Nordeste, contra 35,4% de Flávio Bolsonaro. No Centro-Oeste, os índices são de 58,9% para Flávio Bolsonaro e 27,2% para Lula. No Sul, o senador tem 49,2%, ante 32,1% do presidente.

As regiões Sudeste e Norte apresentam os resultados mais equilibrados. No Sudeste, o candidato do PL aparece com 43,7%, e o petista, com 41%. No Norte, ambos estão empatados numericamente em 46,1%.

Entre os evangélicos, o senador marca 81,3%, ante 13,6% do presidente. Já entre os católicos, Lula tem 54,2%, e Flávio Bolsonaro, 26,3%. A pesquisa não mensurou os eleitores de outras religiões.

No grupo com renda domiciliar de até dois salários mínimos, o presidente registra 45,8%, contra 36,2% do candidato do PL. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o senador tem 49,7%, e Lula, 38,9%. Já entre os que recebem entre dois e cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro tem 44,5% contra 41,7% de Lula.

O petista tem a maior vantagem entre jovens de 16 a 24 anos, entre os quais registra 53,5% contra 31% de Flávio Bolsonaro. Entre eleitores com 25 a 34 anos, Flávio Bolsonaro registra 42,5% ante 41,7% de Lula.

Entre pessoas com 35 a 44 anos, Lula tem 42,3% e Flávio, 44,3%. Entre pessoas com 45 a 59 anos, o senador tem 45,5% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 42,5%. Já no grupo dos eleitores com 60 anos ou mais, Flávio Bolsonaro tem 43,4% contra 39,8% de Lula.

Lula lidera entre os entrevistados que estudaram até o ensino fundamental, com 45,1% ante 40,2% de Flávio Bolsonaro. Já entre os que possuem ensino superior ou mais, o senador do PL registra 48,1% ante 37,2% do petista.

Entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno de 2022, 91,6% dizem votar em Flávio Bolsonaro ante 2,6% de Lula. Entre os que votaram no atual presidente no 2º turno de 2022, 88,2% afirmam que votarão em Lula contra 3,4% no senador carioca.

Questionados se o voto está definido, 87% afirmam que já está definido, enquanto 11% dizem que pode mudar. Outros 2% não sabem ou não opinaram. Entre os candidatos, o porcentual de eleitores que dizem que o voto está definido, de 91%, e que o voto pode mudar, de 8%, são iguais para ambos.

Entre os entrevistados, 92% afirmaram que compareceram para votar no 1º turno. Outros 7% dizem que nem eles e nem alguém da família votaram no 1º turno. Uma parcela de 1% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 13 e 14 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04629/2026.