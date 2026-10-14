F1 em São Paulo: marcas apostam em miniaturas de carros para atrair fãs

RESUMO ＋ Às vésperas do GP de São Paulo, a rede de fast-food McDonald’s e a distribuidora Nexta apostam em miniaturas de carros de Fórmula 1 das equipes Red Bull Racing e Mercedes-AMG Petronas. A estratégia aproveita uma mercado aquecido de brinquedos licenciados, que cresceu em faturamento e em unidades vendidas no Brasil em 2025.

Às vésperas do GP de São Paulo de Fórmula 1, diferentes marcas apostam em miniaturas de carros para atrair fãs e ampliar o alcance de suas parcerias com equipes da categoria. Por R$ 159,90, o consumidor que abastece nos postos Petronas pode levar para casa uma miniatura do carro da Mercedes-AMG Petronas. Já no McDonald’s, miniaturas inspiradas nos carros da Red Bull Racing voltaram ao cardápio em uma nova edição limitada.

As iniciativas têm mecânicas distintas, mas exploram um mercado em expansão. O último levantamento realizado pela Circana, consultoria global sobre comportamentos de consumo, divulgado em novembro de 2025, mostra que os brinquedos licenciados da Fórmula 1 tiveram alta de 230% no faturamento e de 593% nas unidades vendidas no Brasil entre janeiro e setembro daquele ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

McDonald’s combina miniaturas com novidades no cardápio

Com a campanha “O Pit Stop Perfeito”, realizada em parceria com a Red Bull, o McDonald’s reúne duas miniaturas e outros lançamentos. No cardápio estão o Quarterão Melt Parmesão e o McCrispy Chicken Melt Parmesão, além do Red Bull Blue Raspberry Energizer, bebida que mistura energético, xarope de framboesa azul e gelo.

Até o dia 19 de outubro, as miniaturas são vendidas exclusivamente pelo aplicativo do Méqui, na modalidade Peça e Retire, com limite de compra por CPF. A partir de 20 de outubro, a rede prevê liberar a compra de mais de um carrinho por pedido, nos restaurantes e pelo aplicativo, conforme as regras da promoção e a disponibilidade de estoque.

Segundo a empresa, a campanha dá continuidade à associação entre a rede de fast-food e a equipe de automobilismo. Pelo segundo ano consecutivo, o McDonald’s participa como race partner da Oracle Red Bull Racing no GP de São Paulo.

Nexta leva a Mercedes-AMG para os postos

Já a distribuidora Nexta trabalha a campanha “Da Pista Para o Posto”, que oferece uma miniatura oficial do carro da Mercedes-AMG Petronas da temporada 2026, pilotado por George Russell e Kimi Antonelli. A ação será realizada entre 17 de outubro e 30 de novembro nos postos participantes que comercializam combustíveis Petronas Primax.

A mecânica exige abastecimento mínimo de R$ 60 em gasolina ou etanol da linha, com pagamento adicional de R$ 99,90 pelo carrinho. Quem preferir pode comprar a miniatura sem abastecer, por R$ 159,90.

Miniatura Mercedes-AMG Petronas F1 2026, disponibilizada pela Nexta em postos da rede (Divulgação)

No caso da Nexta, a companhia usa a associação internacional da Petronas com a Mercedes-AMG para aproximar a marca do consumidor brasileiro e ampliar sua presença no país. Criada em 2025 e integrante do Ecossistema Argenta, a empresa afirma operar mais de 39 bases e terminais e estar presente em nove estados. A meta é alcançar mil postos nos próximos cinco anos.