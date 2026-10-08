Por que o McDonald’s vai distribuir suco de picles na Maratona de Chicago

RESUMO ＋ A rede de fast food McDonald’s distribuirá gratuitamente o Pickle Boost, seu suco de picles engarrafado, durante a Maratona de Chicago, no domingo, 11. A ação começa na sexta-feira, 9, e cada participante poderá retirar até duas unidades. Alguns atletas consomem suco de picles contra cãibras, mas as evidências científicas ainda são inconclusivas.

Um ingrediente tradicional do Big Mac será usado pelo McDonald’s para associar a marca ao território da corrida. Durante a Maratona de Chicago, que acontece no domingo, 11, a rede vai distribuir o chamado suco de picles engarrafado.

Batizada de Pickle Boost, a iguaria já é consumida por alguns atletas durante exercícios, especialmente pela possível relação com a redução de cãibras. As evidências científicas sobre esse efeito, no entanto, ainda sejam inconclusivas.

Segundo o McDonald’s, o Pickle Boost não é um novo produto desenvolvido pelo companhia.

A bebida será distribuída gratuitamente durante o fim de semana da maratona. Na sexta-feira, 9, a ação começa no Lakefront Trail, área utilizada para treinos na cidade. No domingo, a bebida estará disponível em cinco restaurantes da rede, das 7h às 15h, além de pontos próximos ao percurso da prova.

Cada participante poderá retirar até duas unidades do suco de picles, enquanto durarem os estoques.

Hype entre corredores

O suco de picles não deve ser confundido com bebidas esportivas desenvolvidas para hidratação e reposição de carboidratos e eletrólitos. Alguns atletas consomem pequenas quantidades da bebida durante exercícios pela hipótese de que ela possa ajudar a interromper cãibras.

Um estudo publicado no Journal of Athletic Training identificou redução na duração de cãibras induzidas experimentalmente depois do consumo de pickle juice. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que a resposta poderia estar relacionada à estimulação de receptores na boca e na garganta, que desencadearia uma resposta neural capaz de interromper a cãibra.

Outras pesquisas chegaram a resultados menos conclusivos. Estudos também indicam que a pequena quantidade de salmoura normalmente ingerida não seria suficiente para repor as perdas de eletrólitos provocadas por exercícios prolongados.

Repeteco de ação

Apesar de inusitada, essa não é a primeira experiência do McDonald’s com o ingrediente fora do cardápio. A mesma ação foi testada anteriormente na Nova Zelândia, quando o McDonald’s observou jogadores do Auckland FC consumindo o suco de picles durante algumas partidas.

Na ocasião, a companhia passou a disponibilizar a bebida utilizada para os atletas. A experiência serviu de ponto de partida para levar a iniciativa ao ambiente da corrida.

Em Chicago, a ação tem uma escala maior. A maratona reúne dezenas de milhares de corredores e está entre as principais provas do calendário internacional.