Black Friday da Wine: descontos de até 75% em mais de mil vinhos

Na Wine, clube de assinatura de vinhos, a Black Friday começa um dia antes. A partir de quinta-feira, 25, a empresa passará a oferecer descontos de até 75% em vinhos, em uma promoção que deve chegar a 1.000 diferentes rótulos, entre opções importadas e nacionais.

Para a principal data promocional do varejo, a Wine também preparou outros benefícios para quem pensa em renovar o estoque de vinhos para o final do ano. A empresa dará frete grátis para todo o Brasil durante todo o mês de novembro, além do parcelamento de compras em até 12 vezes, com a parcela mínima de R$50.

Para os assinantes do clube, as ofertas começam um pouco antes: quarta-feira, dia 24 de novembro. Os sócios ganham, além do desconto, um cashback três vezes superior durante o mês de novembro.

Já para os novos assinantes, haverá incentivos para a entrada no clube. Para o "Winebox do Seu Jeito", assinatura na qual o cliente recebe 4 vinhos por mês em casa, a Wine dará um vinho extra, durante cinco meses. Para o plano mensal, os descontos são de 30% nos primeiros seis meses. Já para a assinatura anual do clube, a Wine oferece 4 meses grátis e duas taças de cristal de brinde.

Promoções

Entre os rótulos com desconto na Black Friday da Wine estão o Mosaiko Reserva D.O. Valle De Cachapoal Cabernet Sauvignon 2018, que sai de R$ 128,90 por R$ 51,90 no dia 25 de novembro; o Nederburg 56 Hundred Pinot Noir 2018, vai de R$ 102,90 para R$ 24,90 e Esteban Martín D.O.P. Cariñena Garnacha Syrah Tinto 2020, de R$ 81,90 por R$ 37,53.

