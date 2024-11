Vivo é a nova patrocinadora da Copa do Mundo de Beach Tennis

A operadora telefônica Vivo foi anunciada como patrocinadora da próxima edição da Copa do Mundo de Beach Tennis. A marca estará presente no torneio com um stand de mais de 20m², área VIP, presença em placas, painéis de led, além de promover material promocional para o evento, que ocorre entre os dias 9 e 15 de dezembro, na Arena Eztec, que fica no Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo.

“Acreditamos que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social e incentivamos as pessoas a experimentarem o prazer da vida ao ar livre, como importante aliado ao bem-estar físico e mental”, diz Marina Daineze, diretora de marca e comunicação da Vivo.

O campeonato acontece pelo segundo ano consecutivo na capital paulista, com uma estrutura que apresenta capacidade para 3 mil pessoas e um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. A organização fica por conta da Goolaço em parceria com a Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Federação Paulista de Tênis (FPT).

"O apoio não apenas fortalece a visibilidade do evento, como também demonstra o compromisso da Vivo com o esporte e com a promoção de um estilo de vida saudável. Juntos, vamos proporcionar uma experiência incrível para os fãs e atletas", afirma Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador do torneio.

Essa é a quarta edição da Copa do Mundo de Beach Tennis no Brasil. O torneio fez sua estreia em 2021 no país, com as duas primeiras etapas sendo realizadas no Rio de Janeiro. Em 2023, a competição aconteceu em São Paulo e, pelo segundo ano consecutivo, vai ocorrer na capital paulista. A Arena Eztec abrirá todos os dias às 9h, com o início dos jogos previsto às 10h.