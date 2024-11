Brasil e outros 15 países anunciam convocados para Copa do Mundo de Beach Tennis

Entre os dias 9 e 15 de dezembro, a cidade de São Paulo será sede da Copa do Mundo de Beach Tennis. O torneio, que ocorre pelo segundo ano consecutivo na capital paulista, contará com representantes de 16 nações: Brasil, Alemanha, Estônia, Espanha, França, Itália, Polônia, Portugal, Aruba, Argentina, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Porto Rico, Japão e Tailândia.

A competição será disputada em duas modalidades: a profissional, com os 16 países participantes, e a juvenil, com 11 seleções: Aruba, Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Itália, Polônia, Portugal, Porto Rico e Venezuela.

A lista de atletas da equipe profissional brasileira será formada pelos atuais números 1 dos rankings masculino e feminino, André Baran e Rafaella Miiller, além de Sophia Chow (#3), Vitória Marchezini (#3), Daniel Mola (#8) e Felipe Loch (#9).

Já na equipe juvenil, com jogadores até 18 anos, as meninas chamadas são: Isabela Massaioli, Manuela Archeti e Maria Eduarda Nakamura. No masculino, Marcus Ferreira, Caio Gazoli, Davi Ballerini e Lucas Lima completam o time.

O evento terá entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Para os demais dias, a venda de ingressos está a partir de R$ 50. As partidas serão realizadas na Arena Eztec, que abrirá suas portas todos os dias às 9h, com início dos jogos previsto para às 10h.

Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões, o torneio contará com nove quadras e uma arena central, com capacidade para 3 mil espectadores. A competição será realizada na Avenida Roque Petroni Júnior, na zona sul de São Paulo, e distribuirá um total de US$ 35 mil em prêmios para as equipes participantes: US$ 15 mil para os campeões, US$ 10 mil para os vice-campeões, US$ 6 mil para os terceiros colocados e US$ 4 mil para a equipe que ficar em quarto lugar.

Esta é a quarta edição consecutiva da Copa do Mundo de Beach Tennis no Brasil. O torneio teve sua estreia no país em 2021, com as duas primeiras etapas realizadas no Rio de Janeiro. Em 2023, a competição foi realizada em São Paulo e, pelo segundo ano seguido, retornará à capital paulista, oferecendo clínicas e ingressos solidários para o público.