Visa lança a VTeam, operação unificada de duas grandes agências

A operadora de pagamentos Visa anuncia com exclusividade à Exame o lançamento da VTeam, uma joint venture entre as agências F.biz e Y&R, como sua nova parceira de comunicação. Essa é a primeira vez que num processo de concorrência na escolha de agências a Visa decide por unir duas operações.

“Convidamos 12 agências para participar do processo, e com unanimidade na banca decisora percebemos que a Y&R tinha uma proposta interessante de planejamento criativo e a F.biz de mídia. Assim optamos por juntar as duas e elas toparam”, diz Sergio Giorgetti, vice-presidente de marketing da Visa do Brasil.

A VTeam terá um time dedicado ao atendimento da Visa, que trabalhará sob gestão operacional compartilhada entre Carolina Buzetto, CMO da F.biz, e Léo Balbi, diretor-geral de serviço ao cliente da Y&R Brasil. A direção criativa fica sob responsabilidade de Rafael Pitanguy e a direção de conteúdo de Fernanda Fontes.

“Atender a necessidade do cliente e propor um novo modelo para o mercado foi decisivo ao topar esse desafio. A VTeam é a junção dos melhores talentos e práticas das nossas duas agências para formar um time único”, diz David Laloum, presidente da Y&R Brasil.

Para o modelo funcionar não há concorrência entre as agências, a operação de certo modo forma uma nova agência, que divide os custos e faturamentos. “A operação única faz muito sentido para todos os lados”, diz Roberto Grosman, sócio e co-presidente da F.biz.

Com o contrato assinado nesta quarta-feira, 22, os executivos se reúnem nos próximos dias para dar os primeiros passos, mas já há a expectativa de lançamento de campanhas a partir de outubro, com processos iniciados durante a fase de escolha das agências.

“A agilidade e o pensamento inovador que a Y&R e a F.biz tiveram ao montar a VTeam confirmaram que temos o parceiro ideal para nos ajudar a mostrar o propósito da Visa permitem que indivíduos, empresas e economias prosperem. Para mim, estamos unindo o melhor dos mundos”, afirma Giorgetti.