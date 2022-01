Veja quais são as seguradoras mais bem-avaliadas pelos clientes

Os serviços de Azul Seguros, HDI Seguros e Porto Seguro foram líderes de satisfação dos clientes, de acordo com a SoluCX, empresa especializada em pesquisas e Net Promoter Score (NPS) – sistema de avaliação com nota de 0 a 10 na possibilidade de recomendação da empresa. No caso das melhores, as médias foram de 59,2; 58,6; e 70,4 pontos, respectivamente, com destaque para a “Qualidade de Atendimento”, com reações positivas de 88,6% dos consumidores do setor de seguros.

Como o início de ano, normalmente, é o período no qual as pessoas fazem planejamento financeiro, também é comum ocorrer reduções de custos, segundo Tiago Serrano, CEO e cofundador da SoluCX. Para o executivo, a métrica NPS permite diferenciar as empresas além do preço. “Saber se [o serviço] está presente de maneira positiva na percepção de um cliente em potencial ou consumidores em busca de renovação do serviço pode ser um diferencial neste momento”, afirma.

Com avaliações baseadas em “likes e dislikes” – como nas redes sociais –, os participantes avaliaram outras características do setor de seguros, com 86% de reações positivas em “corretores de seguro”; 85,6% em “facilidade na cotação e renovação”; 84,7% em “canais de atendimento/canais digitais”; e 85,1% em “cobertura do plano”. Por sua vez, o “custo-benefício” foi apontado por 26% das respostas como o item mais mal avaliado. Entre detratores das marcas, a rejeição sobre para 69%.

Em relação à avaliação das melhores empresas do setor, a Liberty Seguros foi classificada em quarta colocação, com nota média de 56,4 no NPS; seguida por Tokio Marine, 55,7; Allianz Seguros, 54,3; e Mapfre Seguros, 51,3. Em relação à popularidade, a Porto Seguro levou o primeiro lugar, com 57,2%; seguida pelas empresas Bradesco Seguros, 47,9%; Itaú Seguros, 33,1%; Azul Seguros, 29,2%; Mapfre Seguros, 29%; Allianz Seguros; 28,8%; Caixa Seguradora, 24,8%; e Seguros Unimed, 21,8%.

Foram levadas em consideração as opiniões de 2.225 pessoas na cidade de São Paulo, avaliadas pela SoluCX entre os dias 21 de junho de 2020 e 21 de julho de 2021, a respeito do serviço das 16 marcas com atuação na maior capital do país. De acordo com a própria startup, criada há cinco anos em São José dos Campos, a SoluCX realiza mais de 30 milhões de pesquisas de satisfação anuais por meio de um software para gestão de experiência dos clientes para identificar pontos de melhoria.

