Mercado Livre antecipa Dia do Consumidor com descontos de até 70%

O Mercado Livre inicia o 3.3 do Mês do Consumidor com uma campanha centrada em entretenimento e condições comerciais. A ação traz descontos de até 70% e um filme estrelado por Ana Castela e Dennis, que regravaram o hit “Ram Tchum” em uma paródia intitulada “Pa Pum”. O conceito reforça dois eixos da comunicação da plataforma: facilidade de compra e rapidez na entrega.

Além do filme, a estratégia inclui a ampliação da janela promocional do Dia do Consumidor. Entre 23 de fevereiro e 15 de março, a plataforma oferece ofertas exclusivas, cupons de desconto, frete grátis para todo o país em compras a partir de R$ 19 e parcelamento em até 21 vezes sem juros com o cartão Mercado Pago.

“O Dia do Consumidor se consolidou como uma das principais datas do varejo e, no Mercado Livre, ampliamos essa celebração. No 3.3 do Mês do Consumidor, reunimos ofertas e uma campanha que usa a música e o entretenimento para traduzir, de forma leve e memorável, dois diferenciais da nossa experiência: comprar com facilidade e receber rápido. Tudo isso você encontra no app do Mercado Livre”, diz Cesar Hiraoka, diretor sênior de marketing do Mercado Livre.

A escolha da música como vetor de comunicação segue uma linha já explorada pela empresa. Recentemente, o Mercado Livre anunciou a terceira edição do Meli Music, festival proprietário da marca, que terá uma edição dedicada ao sertanejo. Ana Castela está entre as atrações previstas.

“Minha parceria com o Mercado Livre tem sido muito especial. Participar de ações como o Meli Music, estar presente na minha terceira campanha com a marca e ver a minha música sendo usada como inspiração criativa para gerar conexão é uma experiência única. É um trabalho que une música, experiência e estratégia, e isso, como artista e empreendedora, faz toda a diferença”, diz Ana Castela.

Para Dennis, a colaboração com a marca parte de uma relação anterior com a plataforma. “Foi muito natural começar essa parceria com o Mercado Livre, uma marca gigante e que já é presente na minha vida, porque praticamente todos os dias eu acabo comprando algo no e-commerce, há anos. Quando você faz uma parceria dessa, onde existe conexão de verdade com a marca, é muito mais legal”, afirma o DJ.

A campanha foi desenvolvida pela GUT e integra o calendário de ativações comerciais da empresa em torno de datas promocionais. Os descontos do 3.3 do Mês do Consumidor já estão disponíveis no aplicativo do Mercado Livre.