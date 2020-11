TIM oferece smartphones com até R$ 5.900 de desconto na Black Friday

Na Black Friday da operadora de telecomunicações TIM, os descontos chegarão a até R$ 5.900 para compra de um Motorola Razr que sairá por R$ 3.099 no plano TIM Black Família 100GB. A lista de ofertas também inclui aparelhos como iPhone SE, Galaxy S20 e Motorola Edge.

Educação de qualidade não tem preço. Mas agora tem desconto. Aproveite a Black Friday da EXAME Academy

Os modelos Samsung Galaxy S20 têm descontos de até R$ 3.500. O Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE), lançado neste mês, é o foco da nova campanha do TIM Black Família para a Black Friday. O smartphone sai por R$ 1.499 no plano de 100GB e conta com uma tela Full HD de 6,5 polegadas, design sem bordas, câmera frontal tripla de nível profissional, de 32MP, além de zoom de 30 vezes e gravação de vídeo em 8K.

Além disso, os clientes poderão assinar o serviço de ultrabanda larga fixa TIM Live Ultrafibra de 200MG pagando 30% a menos e levando o dobro da velocidade durante um ano.

No novo plano TIM Black Família, o cliente pode escolher qual assinatura de serviço de streaming quer incluir no plano (Netflix, HBO Go ou Youtube Premium), além de ter um canal de atendimento VIP TIM Concierge.

Entre as diversas ofertas, o iPhone SE 64GB sai de R$ 3.699 para R$ 2.399 no TIM Black Família C (100GB). O Motorola Edge, de R$ 5.499 para R$ 2.499, e o Motorola Edge+, de R$ 7.999 por R$ 2.999 no TIM Black 25GB. Já os smartphones da LG também têm desconto: o aparelho LG K41S sai por R$ 749 nos planos TIM Controle — mesmo valor para o LG K51S, no TIM Black A (15GB), e o LG K61, no TIM Black C (25GB).

“É uma excelente oportunidade para clientes adquirirem modelos mais modernos e aproveitarem todos os recursos dos nossos planos de serviço”, diz João Stricker, diretor de marketing e consumo, e PME da TIM Brasil.

Os clientes TIM podem parcelar o smartphone em até 18 vezes sem juros nos cartões de crédito C6 Bank. E quem for do segmento pós-pago ainda recebe de volta R$ 100 em cashback na compra do aparelho novo. Na loja online da companhia essas e outras ofertas já estão disponíveis.