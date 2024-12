TikTok Ad Awards 2024: conheça os cases e as marcas vencedoras da premiação

O TikTok Ad Awards 2024 premiou as principais campanhas da plataforma, destacando as marcas e agências que mais souberam explorar o potencial da rede social para impulsionar negócios e engajar a comunidade. Realizado na noite desta terça-feira, 17, o evento, que contou com mais de 380 cases inscritos por 140 marcas e 100 agências.

O Boticário levou o prêmio principal, reconhecido como a marca que melhor combinou conteúdo orgânico, anúncios e cocriação com influenciadores ao longo do ano. Outras marcas premiadas incluíram Quem Disse, Berenice?, Chandelle, Petrobras, Duolingo Brasil e Magalu.

A premiação, que reconhece as melhores campanhas na plataforma, avaliou desde o aproveitamento do potencial dos criadores e da comunidade TikTok até o uso estratégico dos formatos e do som.

A edição deste ano contou com 12 categorias, quatro a mais que em 2023. As campanhas foram avaliadas por um júri de mais de 90 profissionais do mercado publicitário, com a consultoria Ipsos auditando o processo.

“Essa premiação destaca as campanhas mais criativas, que souberam explorar a autenticidade e a criatividade do TikTok para conectar marcas à comunidade”, afirma Gabriela Comazzetto, diretora geral de negócios do TikTok na América Latina. “Também mostra como a plataforma está moldando cultura, comportamento e consumo, ajudando marcas a impulsionarem seus negócios.”

Este ano, foram criadas duas novas categorias: "Anunciante do ano" e "Agência do ano", cujos vencedores foram o Magazine Luiza e a Monks, respectivamente. Além das notas dos cases, a seleção levou em conta critérios técnicos, como o uso da criatividade e das soluções de publicidade, dados e mensuração oferecidas pelo TikTok.

Confira os premiados do TikTok Ad Awards 2024

Melhor uso de formato

Quem Disse, Berenice? + W3haus – Live Bere-gift: E se desse pra comprar make de verdade com as moedinhas que você usa pra presentear creators em lives no TikTok? Foi essa a ideia da Quem Disse, Berenice? na campanha Live Bere-gift: junto com a W3haus, a marca explorou esse comportamento nativo da nossa comunidade e criou o primeiro gift de marca na plataforma, que podia ser comprado numa live especial. A campanha como um todo foi um sucesso, mas a transmissão ao vivo foi o destaque: ela ajudou a aumentar o tráfego no site da QDB e ainda registrou 2 batons vendidos por minuto.

@luizaparente TEMOS UMA NOVA DATA PARA A NOSSA LIVE BERÊ GIFT! 27/05, às 20h, já marca na sua agenda💄 Quero ver todo mundo comprando batom de uma forma diferente 💫 #BereGift #quemdisseberenice #publi @Quem Disse, Berenice? ♬ 鼠标点击声 - unknown

Melhor uso de som

Chandelle + Jüssi – O Chan que seu dia merece: Chandelle chegou com tudo no TikTok junto da Jüssi pra reacender a força da marca entre a comunidade. Com uma música criada pelo MC Nau, que remixou a 5ª S infonia de Beethoven, veio o Branded Mission "O Chan no seu dia". Essa sinergia do formato com o desafio musical foi chave pra chamar todo mundo pra cocriaar, rendendo mais de 700 vídeos, 100 milhões de visualizações e aumento de preferência pra Chandelle.

Melhor trabalho com Creator

Petrobras + W3haus – Influenciadores 70+: A Petrobras completou 70 anos em 2023 e queria rejuvenescer a sua marca, além de melhorar a sua reputação e engajar a sociedade com uma visão positiva do futuro. Um baita desafio. Junto com a W3haus, a marca formou um time de creators com mais de 70 anos de idade pra contar histórias de como eles se reinventaram durante as suas sete décadas de vida. A campanha conquistou o Brasil com um resultado muito maior que a média da página da Petrobras no TikTok. A ação conquistou mais de 400 mil visualizações e 12 mil engajamentos.

@blogdacora Meu amores, sempre me perguntam como eu consegui me reinventar mesmo depois de 70 anos. A resposta? Só consegui isso graças à vocês! Criar novas metas é a prova de que a vida pode ser boa em qualquer época ❤ E a @Petrobras também sabe se reinventar aos 70 anos, buscando novas fontes de energia sustentáveis. Demais né, meus amores ? #publicidade #Petrobras70Anos ♬ som original - Coracy Arantes

Melhor surfada de trends

Eudora + Zmes – Niina Secrets Segredos para Arrasar: Em 20214, o mundo de "Meninas Malvadas" se encontrou com o da creator Niina Secrets. O motivo? Celebrar o lançamento da linha Luminous, de Eudora. A marca, junto da agência Zmes, aproveitou que o filme estava em alta no TikTok para recriar cenas icônicas do filme com a criadora de conteúdo, convidando também outros nomes do mundinho de make e entretenimento pra revelar os segredos de uma maquiagem cheia de brilho. Os conteúdos da marca e reviews feitos pela própria comunidade ajudou a unir fanbases, despertando a curiosidade e engajando um monte.

Melhor cocriação com a comunidade

Duolingo Brasil + Jotacom – #Editanduo, Edits com a Comunidade: Sabe os fanedits que são um hit no TikTok? São aquelas sequências de cortes e imagens de um famoso, que seus fãs mais empolgados fazem pra homenagear. Pois bem: o Duolingo Brasil, junto com a agência Jotacom, criou uma pasta cheia de fotos, vídeos e GIFs e disponibilizou pra sua comunidade criar seus próprios fanedits. O objetivo? Viralizar. Os conteúdos com mais de 500 mil views ganhavam uma assinatura do Duolingo, então claro que a galera com espírito de creator no TikTok engajou. Oito criadores de conteúdo foram premiados ao fim da campanha, e a hashtag #editanduo teve mais de 16,5M de visualizações e 2,5M de engajamentos. De quebra, a marca ainda viu os números de novos usuários do app e de usuários recuperados subir no período.

Melhor campanha com foco em transformação

Seda + Soko (Droga5) – #UmaPrincesaPuxaOutra: Cabelos presos? Jamais! O movimento global gerado por Seda, junto com a agência Droga5 (antiga Soko), foi o grande vencedor da nossa categoria de transformação. A ação, que partiu da ideia de mostrar a Princesa Tiana soltando os cabelos, virou uma trend em que mais mulheres negras, crespas e cacheadas mostraram as suas belezas de forma livre e espontânea, estimulando a autoestima umas das outras

Melhor campanha criativa com impacto no negócio

Magazine Luiza + Monks – Tem criador de conteúdo no Magalu!: Além de fomentar o empreendedorismo, a ideia do Magazine Luiza de transformar seus sellers em creators também foi foi chave pra dar mais alcance e geração de receita para eles – e para a marca. A solução cocriada junto ao TikTok ajudou o Magalu a escalar a produção de conteúdo TikTok First sobre os milhares de produtos disponíveis em suas lojas, e essa variedade e visibilidade a mais impulsionaram as vendas. Teve muito produto indo do zero às centenas de vendas, graças aos criativos feitos pelos vendedores – que engajaram muito e ainda alcançaram 11 milhões de pessoas nas campanhas de aplicativo e 26 milhões nas campanhas de tráfego.

Melhor campanha em datas especiais

Shopee – Dia do Consumidor Shopee 2024: A Shopee conseguiu reunir a formação mais icônica do É o Tchan – Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré – pra protagonizar sua campanha do Dia do Consumidor. E não foi só reunião, não: o grupo veio acompanhado de uma paródia de um de seus maiores sucesso, o "Melô do Tchan", ajudando a marca a dar destaque à liquidação e aos atributos da marca.

Melhor integração entre TikTok e offline

Netflix Brasil + GUIZO – Baile Funk BR.idgerton: Para o lançamento da terceira temporada de Bridgerton, a Netflix e a GUIZO combinaram o digital e o offline. Marca e agência transformaram a Roda Gigante do Rio de Janeiro em uma atração da série, e realizaram um baile funk no Teatro Municial. Foram mais de 70 fãs e creators, além de parte do elenco da série, presentes no evento, que foi amplificado com uma estratégia redondinha de conteúdo no TikTok.

Melhor @

O Boticário + SoWhat – Perfil O Boticário: O grande vencedor de 2024, O Boticário já tinha batido na trave no ano anterior. Mas nesse, reforçou sua presença no TikTok descobrindo e incentivando creators, ouvindo a comunidade e até realizando alguns sonhos. Junto com a agência SoWhat, a marca cocriou a primeira fragrância com a comunidade do TikTok e, depois, ainda lançou o Boti dos sonhos, transformando um Branded Mission com dueto em uma fábrica de desejos. Teve até uma série nativa de dorama produzida pensando nos corações mais amolecidos da comunidade, além de celebridades globais se rendendo ao estilo TikTok First de O Boticário em 2024.

Categorias especiais

Anunciante do ano

Magazine Luiza: Com dois cases inscritos, ambos finalistas e um deles ainda levando o troféu de vencedor, o Magazine Luiza brilhou no TikTok Ad Awards. Mas além do sucesso no prêmio, com a nota média mais alta de cases, a marca teve consistência e mostrou pioneirismo no ano todo na plataforma, sempre aberta a testar novas ferramentas e adotar soluções pra mensurar e impulsionar seus resultados online e até offline.

Agência do ano

