'Que Xou da Xuxa é esse?': Mulher do meme vira garota-propaganda do Magalu

O Magazine Luiza (Magalu) convidou Patrícia Botafogo, que ficou conhecida pelo meme "Que Xou da Xuxa é esse?", para ser a nova garota-propaganda da campanha "Faz um 21", lançada nesta quarta-feira, 25.

No vídeo da ação, Botafogo faz uma brincadeira com a frase "Que Magalu é esse?", em referência ao vídeo protagonizado há 38 anos, quando ainda era criança, e que recentemente viralizou nas redes sociais (veja o vídeo abaixo).

A campanha "Faz um 21" ocorre sempre no final de cada mês, quando o Magalu oferece condições especiais de pagamento, permitindo que os consumidores parcelem suas compras em até 21 vezes no cartão Luiza. O objetivo é criar oportunidades atrativas para os clientes em um período financeiro mais apertado, próximo ao fim do mês e antes da liberação de novos salários.

Luiz Carlos Lima André, gerente de marketing de Influência do Magalu, destacou que a estratégia de comunicação visa inserir a marca nas conversas populares das redes sociais. “No Magalu, ficamos sempre atentos às pautas que mais estão gerando conversas nas redes sociais e é sempre um desafio colocar a marca criativamente fazendo parte dessas conversas, sem parecer forçado. No caso dessa ação com a Patrícia, nossa intenção foi se apropriar da situação para divulgar a nossa campanha 'Faz um 21'”, afirmou Luiz, em comunicado.

A campanha reflete a crescente tendência das empresas em aproveitar memes populares e influenciadores da internet para engajar o público de forma autêntica. Com ações como essa, o Magalu busca associar sua imagem à cultura digital e se aproximar de novos públicos, principalmente nas redes sociais.

Que meme é esse?

O meme que catapultou Patrícia ao sucesso trata-se de um vídeo gravado em 1988, quando ela tinha apenas nove anos. Na ocasião, Patrícia tentou participar das gravações do 'Xou da Xuxa', mas foi barrada. Irritada, ela deu uma declaração a um repórter que estava no local, reclamando da situação:

"Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse?".

A fala, marcada pela eloquência de uma menina tão jovem, viralizou recentemente nas redes sociais, transformando Patrícia em um fenômeno nas redes sociais. Desde que o vídeo ressurgiu e se tornou um meme, Patrícia ganhou milhares de fãs e se tornou uma influenciadora digital. Hoje, ela conta com mais de 90 mil seguidores no Instagram e já participou de eventos importantes, como a área VIP do Rock In Rio, além de conhecer a própria Xuxa e marcar presença no Domingão do Huck.