46% da Geração Z nos EUA pede ajuda financeira aos pais, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada pelo Bank of America nesta quarta-feira mostra o quadro financeiro preocupante de adultos que pertencem à Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). Segundo o relatório, 46% dos entrevistados dependem da assistência financeira de pais e familiares. O aumento do custo de vida foi o grande vilão.

Metade das 1.091 pessoas com idades entre 18 e 27 anos entrevistadas pelo banco não estava no caminho para comprar uma casa nos próximos cinco anos.

O documento também revelou que 46% jovens não estavam preparados para poupar dinheiro e 40% não estavam prontos para começar a investir nos próximos cinco anos.

Dos entrevistados, 67% começaram a fazer mudanças no estilo de vida para compensar o aumento das despesas. Isso inclui diminuição nas saídas a restaurantes, ficar em casa em vez de participar de eventos e fazer compras em supermercados mais baratos.

As verbas de emergência foram outro ponto problemático, com 57% dos entrevistados da Geração Z sem dinheiro suficiente para cobrir três meses de despesas.

O estudo descobriu que, no quarto trimestre de 2023, a Geração Z entre 22 e 24 anos ganhava em média US$ 45.493. Isso é muito menos do que os US$ 51.825 que os Millennials, a geração anterior, ganhava com a mesma idade há 10 anos, quando ajustado pela inflação.