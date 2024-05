Stanley dará copo térmico de brinde durante o show da Madonna no Rio; saiba como ganhar

Com um público estimado de 1,5 milhão de pessoas e impacto econômico de cerca de 300 milhões de reais, o show da Madonna neste sábado, 4, no Rio de Janeiro, também tem se destacado como um catalisador de oportunidades para marcas em busca de visibilidade e engajamento.

Depois de Heineken, Itaú, Cimed, O Boticário, Deezer e Warner Music promoverem ações especiais de marketing para o evento, chegou a vez da Stanley anunciar uma nova ativação junto aos fãs da artista.

A marca de produtos térmicos para alimentos e bebidas assinou contrato para ter o 'Happy Hour' como copo oficial da The Celebration Tour de Madonna. A apresentação, uma das mais esperadas do ano no Brasil, acontecerá na Praia de Copacabana, a partir das 21h45 (saiba como assistir).

Como parte da ativação, o influenciador Rapha Lima (@itsraphalima) irá interagir com os fãs da artista e presentear alguns deles com copos 'Happy Hour' durante o evento. No site oficial, o produto custa a partir de 179 reais.

Inventada por William Stanley Jr. em 2 de setembro de 1913 (data oficial da patente), a Stanley caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos e viu seu faturamento crescer em 700% desde 2018, impulsionado principalmente pela venda da linha bar. Desde então, a marca também tem sido cotada para parcerias com diversas companhias. No Carnaval, por exemplo, junto ao Burger King, presenteou consumidores com um copo customizado.

Efeito Madonna

A The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da diva pop, conta com o patrocínio do Itaú Unibanco e da Heineken, além do apoio de outras marcas, como Nivea, Eventim e Absolut, que turbiram suas ações de marketing em torno do megaevento, pegando carona no chamado 'efeito Madonna'.

Esse é o caso da Cimed, que lançou o Carmed Madonna, uma versão de hidradantes labiais inspirada exclusivamente na cantora, com distribuição gratuita de 25 mil unidades em farmácias em Copacabana.

Já a Warner Music Brazil vai promover uma interação entre o público e a cover de Madonna, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. O Boticário, por sua vez, criou um camarote na casa de Narcisa Tamborindeguy. E a Deezer anunciou um sorteio que dará direito a um par de ingressos para a área exclusiva da marca.