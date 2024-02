Stanley inaugurou a sua primeira loja no Sul do país. Qual é o modelo para abrir unidades da marca?

A entrada da marca Stanley no Brasil começou pelo Sul do Brasil, apostando na venda de produtos, como garrafas térmicas, para manter a água do chimarrão sempre na temperatura ideal. A marca já fazia sucesso no Uruguai e Argentina, países que comungam de hábitos semelhantes no apreço à bebida feita com mate.

Por aqui, acabou avançando com os copos térmicos para a cerveja. Entre polêmicas e memes, a Stanley se popularizou, ganhou porte nacional, mas, curiosamente, ainda não tinha nenhuma loja oficial na região Sul do país.

Isso mudou nesta semana com a inauguração de uma unidade no Beiramar Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina. A loja é a 32ª da marca no país, um número que tende a crescer, de acordo com informações da assessoria.

Qual é o modelo para abertura de lojas Stanley

Ao contrário do digital, canal que concentra a maior parte das vendas, as lojas têm uma proposta diferente. Claro, precisam vender, mas são também um espaço de experiência para os consumidores, onde podem conhecer, tocar nos produtos e acompanhar lançamentos. Alguns itens são apenas comercializados no e-commerce e nas lojas oficiais.

“A oportunidade do cliente conhecer e ter contato com o produto é um grande diferencial”, Eduardo Batagim, diretor da EL Batagim, empresa responsável pela operação em Florianópolis.

Essa é a terceira loja de Bataguim. As outras duas estão em Brasília, sua cidade natal. Piloto comercial, conheceu a Stanley em viagem aos Estados Unidos. Tempos depois, estava entrando em contato com o time da marca no Brasil para saber os detalhes de como poderia operar uma unidade no país.

Assim como outras centenas de companhias, Stanley optou pelo modelo de franquias para crescer com a abertura de lojas oficiais. Atualmente, tem unidades nas cinco regiões do país, com maior presença no Sudeste.

Os valores de cada franquia e tempo de retorno de investimento, no entanto, são guardados a sete chaves. “Negociação de valores é algo interno e restrito, direto com a marca”, diz o franqueado.

A aposta na abertura de lojas começou em 2021, período em que a marca viralizou nas redes sociais e caiu no gosto dos brasileiros.

Como funciona o copo Stanley?

Por trás do sucesso, uma técnica criada há mais de 100 anos por William Stanley Jr, engenheiro elétrico que inventou o modelo em 1913, nos Estados Unidos. Os copos e garrafas Stanley têm um vácuo entre as paredes que impedem a troca de temperatura, o que faz com os produtos mantenham a temperatura das bebidas por mais tempo.

No Brasil, após os números expressivos com a venda de copos térmicos para cerveja, a Stanley tem investido na divulgação do portfólio de hidratação.

O principal produto é o Quencher, um item que arrasta multidões nos Estados Unidos e provoca até confusões. Com apelo ao universo da moda e design, o modelo desembarcou por aqui em março do ano passado. “Hoje, a linha hidratação também está fazendo um grande sucesso”, diz Batagim.