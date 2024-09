Bacio di Latte celebra semana do sorvete com gelato em dobro

A Bacio di Latte, gelateria de origem italiana que nasceu em São Paulo em 2011, celebra a semana do sorvete com uma promoção de gelato em dobro, disponível entre os dias 25 e 26 de setembro.

A ação faz parte da comemoração de uma das sobremesas favoritas do Brasil. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), em parceria com a Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas (EJFGV), o país se destaca como um grande mercado para a indústria de sorvetes. Os brasileiros consomem, em média, 9,1 litros por ano.

“Essa é uma data muito especial para nós, é um momento de celebração e por isso presentearemos nossos clientes. Todos poderão aproveitar a promoção ‘gelato em dobro’ e saborear as receitas artesanais, inspiradas em nossas raízes e referências italianas”, diz Fabio Medeiros, diretor de marketing da Bacio di Latte.

Como funciona a promoção da Bacio di Latte

A partir do dia 25, os consumidores poderão adquirir as versões maxi, solo, amici e famiglia em dobro por meio do aplicativo e do e-commerce da Bacio di Latte. No dia 26, a promoção será estendida também para pedidos via Rappi e Ifood.

Consumo de sorvete no Brasil

A promoção ocorre em um cenário em que o sorvete tem grande popularidade no Brasil. O levantamento realizado pela Abrasorvete e pela consultoria EJFGV mostra que 25,20% dos consumidores estão entre 25 e 34 anos, e que o formato de sorvete de massa é o favorito, com 73,47% de preferência.

Mesmo com a popularidade, a Abrasorvete acredita que o consumo de sorvete pode crescer ainda mais nos próximos anos, por isso vem trabalhando para impulsionar o setor, com ações que visam a redução da carga tributária, a valorização do produto e o incentivo à qualificação e inovação, com desenvolvimento de produtos de maior saudabilidade. A meta da entidade é aumentar em 50% o consumo de sorvete no Brasil nos próximos 10 anos.

“Os dados da pesquisa reforçam a força do mercado de sorvete no Brasil, impulsionado por fatores como a diversificação dos produtos, dinamismo e modernização da indústria brasileira, além do aumento das temperaturas em algumas regiões. Isso abre um leque de oportunidades para o setor”, diz Martin Eckhardt, presidente da Abrasorvete.

A entidade também preparou uma ação especial para o Dia do Sorvete, comemorado em 23 de setembro, com descontos de até 35% em sorveterias participantes, equivalente ao valor do imposto sobre o produto.

A história do sorvete

Originário da China, onde era consumido em forma de leite e arroz congelado há mais de 2 mil anos, o sorvete evoluiu para uma iguaria apreciada em diversas culturas. Na Pérsia, por exemplo, era feito com leite, frutas e especiarias, e na Itália, a invenção do método de congelamento com sal e gelo o tornou mais acessível.

No Brasil, a chegada do sorvete se deu no século XIX, com a importação de grandes quantidades de gelo. Inicialmente, era um produto de luxo, mas com o tempo se popularizou, graças à imigração europeia e à expansão da indústria alimentícia. A adaptação de sabores aos costumes brasileiros, como os de frutas tropicais, contribuiu para o sucesso do sorvete no país.

