Bar distribui chope gratuito para quem votar nas eleições

Para incentivar a participação eleitoral - e de quebra atrair novos clientes - as marcas têm realizado ações de marketing com brindes e promoções. Em Belo Horizonte (MG), as quatro unidades da rede de bares e restaurantes Porks e o Bebedouro Bar e Fogo vão distribuir chope de 300 ml para quem apresentar o comprovante de votação nas eleições municipais deste domingo, 6 de outubro.

A iniciativa, que pode ser aproveitada até a segunda-feira, 7, adota uma estratégia semelhante à anunciada pelo Burger King nesta semana. A rede de fast food oferecerá uma porção gratuita de batata frita ou onion rings para quem apresentar o comprovante de votação.

A campanha do BK busca combater a alta abstenção observada em eleições anteriores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 31 milhões de pessoas não compareceram às urnas em 2022. O objetivo é usar o humor para reforçar o papel social da marca, afirmou Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

Essa também não é a primeira vez que a rede Porks, localizada em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal, oferece chope gratuito aos clientes em Belo Horizonte. A marca já realizou ações semelhantes em outras ocasiões na capital mineira: no Dia do Rock, quem vestisse uma camiseta temática ganhava um chope; no Outubro Rosa, vendiam chope rosa e parte da renda era doada; no Dia das Crianças, trocavam brinquedos por chope.

"É uma ação recorrente para aproximar o público da marca. Esperamos distribuir 5 mil litros de chope entre domingo e segunda", diz Diogo Manfredini, sócio da rede Porks.

Vale destacar que o estado de Minas Gerais não implementará a Lei Seca durante a votação das eleições municipais no dia 6 de outubro. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel), a decisão dá continuidade a uma política adotada em 2022.

Unidades que estão participando da ação

Assim como na ação do Burger King, para ganhar um chope na Rede Porks e no Bebedouro Bar e Fogo, basta apresentar o comprovante de votação da eleição municipal de 2024 no balcão. O comprovante não será retido, e a promoção é válida apenas nos dias 6 e 7 de outubro, limitando-se a um chope por CPF.