Ação da Moderna sobe 388% com vacina contra câncer, mas analista recomenda venda

A Moderna virou uma das ações mais quentes do mercado em 2026 e o motivo é uma aposta em sua vacina experimental contra o câncer. Mas, depois de uma disparada de 177% na ação em um único dia e de 388% neste ano, uma casa de análise decidiu fazer um alerta aos investidores.

O papel (MRNA), listado em Nova York, pode ter subido muito além do que os resultados da vacina conseguem justificar até agora. Na quarta-feira, 2, as ações fecharam em queda de 2,24%, a cerca de US$ 150.

A Rothschild & Co Redburn rebaixou a recomendação para as ações da Moderna de "neutra" para "venda". E, embora tenha mais que dobrado o preço-alvo, de US$ 40 para US$ 81, o novo valor ainda indica uma queda de 46% em relação ao último pregão.

A reação do mercado aos resultados da vacina contra o câncer foi, na avaliação da casa, exagerada. Nesta quinta-feira, 3, os papéis da Moderna já operam em baixa de 2,82% no pré-mercado.

Ação da Moderna explodiu 177% em um dia

O gatilho para a disparada veio em 19 de agosto, quando a Moderna anunciou resultados positivos de um estudo em estágio avançado de sua vacina experimental contra o melanoma, desenvolvida em parceria com a Merck. O mercado reagiu imediatamente e as ações saltaram 177% em apenas um pregão.

O analista Simon Baker destacou que os dados foram, sem dúvida, positivos e deram continuidade a sucessos anteriores, como a vacina da covid-19. "No entanto, a reação excessivamente eufórica à notícia é algo que não conseguimos justificar em nenhum cenário plausível."

Mesmo depois de perder parte do fôlego, a ação ainda acumulava uma valorização de 411% no ano; porém o movimento já começou a devolver parte dos ganhos e, no fechamento de quarta-feira, o papel estava 14% abaixo do nível de 19 de agosto.

Para a Rothschild, isso ainda não é suficiente para afastar o risco de uma correção maior.

Até onde os resultados da vacina podem sustentar a alta?

A questão central está no tamanho da expectativa criada em torno da vacina, porque o estudo da Moderna mostrou resultados positivos contra melanoma, um tipo de câncer de pele, mas ainda não há evidências de que a vacina funcione da mesma maneira contra outros tipos de tumores.

Mesmo assim, a reação das ações sugere, na avaliação de Baker, que os investidores passaram a atribuir à tecnologia um potencial muito mais amplo. "A reação subsequente do preço das ações sugere uma utilização praticamente generalizada em tipos de tumor para os quais vimos poucos ou nenhum dado", disse.

Visão pessimista destoa do consenso em Wall Street

A visão da Rothschild está longe de ser consenso em Wall Street, visto que dos 24 analistas que acompanham a Moderna, 16 recomendam "manter" as ações, quatro indicam "compra" e dois têm recomendação de "compra forte". Outros dois classificam o papel como "venda".

O preço-alvo médio é de US$ 105,07, acima dos US$ 81 projetados pela Rothschild. O alvo mais otimista chega a US$ 170, enquanto o menor é de US$ 40.