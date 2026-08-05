Prompt engineering: 25 comandos que ajudam profissionais de RH a contratar melhor com IA

Encontrar o candidato ideal costuma envolver dezenas de currículos, entrevistas, avaliações e trocas de informações entre recrutadores e gestores.

Nesse cenário, ferramentas de inteligência artificial vêm ganhando espaço como apoio operacional, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas e permitindo que as equipes concentrem esforços na tomada de decisão.

Grande parte desse resultado depende da qualidade das instruções enviadas à IA. Um comando genérico tende a produzir respostas igualmente genéricas, enquanto um prompt detalhado aumenta as chances de receber conteúdos mais úteis e alinhados ao objetivo do recrutador.

A seguir, confira 25 comandos que podem ser adaptados para diferentes etapas do processo seletivo.

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Triagem de currículos

A primeira fase costuma consumir boa parte do tempo dos recrutadores. Alguns prompts que podem acelerar essa análise incluem:

Analise este currículo e destaque os requisitos que atendem à vaga. Identifique possíveis lacunas de experiência. Resuma este currículo em até cinco tópicos. Compare este currículo com a descrição da vaga. Liste competências técnicas e comportamentais encontradas.

Descrição de vagas

A IA também pode auxiliar na redação de anúncios mais claros e objetivos.

Escreva uma descrição de vaga para [cargo] em linguagem profissional. Reescreva este anúncio para atrair candidatos iniciantes. Crie uma versão voltada para profissionais seniores. Sugira benefícios que tornem a vaga mais competitiva. Identifique termos que possam gerar interpretações ambíguas.

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Entrevistas

Outra aplicação prática está na preparação das entrevistas.

Crie dez perguntas para avaliar liderança. Elabore perguntas comportamentais utilizando a metodologia STAR. Sugira perguntas específicas para validar esta competência. Monte um roteiro de entrevista com duração de 30 minutos. Crie perguntas técnicas para um candidato à vaga de [cargo] .

Comparação entre candidatos

Após as entrevistas, a IA pode ajudar a organizar informações.

Compare estes dois candidatos considerando os requisitos da vaga. Monte uma tabela com pontos fortes e pontos de atenção. Identifique quais competências aparecem em ambos os currículos. Resuma as diferenças entre os perfis em até dez linhas. Aponte quais candidatos parecem mais aderentes ao perfil solicitado.

Vale lembrar que essas análises servem como apoio. A decisão final deve considerar entrevistas, avaliações técnicas e critérios definidos pela empresa.

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Comunicação com candidatos

A inteligência artificial também pode acelerar a comunicação durante o processo seletivo.

Escreva um e-mail convidando o candidato para entrevista. Elabore uma mensagem educada informando que o processo seguirá com outro profissional. Crie um feedback construtivo baseado nestas observações. Reescreva este feedback em um tom mais empático. Produza uma mensagem agradecendo a participação no processo seletivo.

Como obter respostas melhores

Os comandos funcionam melhor quando incluem contexto. Informações como cargo, nível de experiência, setor da empresa e competências desejadas ajudam a IA a produzir resultados mais relevantes.

Também vale informar o formato esperado da resposta. Solicitar uma tabela, uma lista de tópicos ou um resumo com determinado número de linhas reduz a necessidade de ajustes posteriores.

Apesar do ganho de produtividade, especialistas em recrutamento destacam que a inteligência artificial não substitui o julgamento humano.

Ferramentas desse tipo conseguem organizar informações, estruturar documentos e acelerar análises, mas aspectos como aderência à cultura organizacional, potencial de desenvolvimento e qualidade da interação durante a entrevista continuam dependendo da avaliação dos profissionais de RH.