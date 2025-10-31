Burger King e Serasa trocam boletos por lanche grátis no Halloween

O Burger King e a Serasa se uniram para transformar o 'medo dos boletos' em uma ação promocional. Nesta sexta-feira, 31, quem apresentar um boleto — físico ou digital, pago ou a vencer — em um drive-thru participante do BK, poderá trocá-lo por um sanduíche Cheddar Duplo.

A ação, chamada “Boleto Thru”, também oferece uma batata frita média a quem mostrar o aplicativo da Serasa instalado no celular. O benefício é limitado a um resgate por CPF e por carro.

“O Halloween é uma data que brinca com o medo, e para muitos brasileiros, os boletos são justamente isso: um susto mensal”, diz Renan Cunha, gerente de criação da Serasa. Segundo ele, a proposta é “gerar identificação, relevância e conexão emocional com o público, transformando um tema sério em uma experiência positiva”.

A campanha inclui um filme digital, “BoleThru: A Vingança aos Boletos”, que usa a estética dos filmes de terror. No vídeo, um passageiro se desespera ao ver boletos por todos os lados, até que a motorista acelera rumo ao drive do Burger King e “se vinga” trocando o boleto por um lanche.

Cunha afirma que a parceria reforça o objetivo da Serasa de se aproximar de novos públicos. “Estamos explorando cada vez mais a presença da Serasa além do universo financeiro. A ação com o Burger King reafirma o poder da cocriação entre marcas de universos distintos, gerando conversas dentro e fora dos canais digitais”, diz.

A ação, válida apenas nesta sexta, reforça a tradição do Burger King em usar datas sazonais para experiências de marca e humor. A lista de unidades participantes está disponível no site da empresa.