O novo CEO da Coca-Cola é brasileiro

A Coca-Cola anunciou nesta quarta-feira, 10, que o brasileiro Henrique Braun, atual vice-presidente executivo da empresa, assumirá o cargo de CEO da empresa a partir de 31 de março. Ele substituirá James Quincey, que esteve à frente da companhia por quase nove anos.

Braun, que já trabalha para a Coca-Cola há quase 30 anos, tem como principal objetivo fortalecer a relação da empresa com as necessidades dos consumidores, conforme comunicado oficial do grupo.

A empresa afirmou que sua experiência será "crucial" para essa missão de aproximação ainda maior com o mercado e as tendências do consumo.

Carreira de Henrique Braun na Coca-Cola

Braun iniciou sua trajetória na Coca-Cola como estagiário e, ao longo das últimas três décadas, assumiu diversas posições de liderança dentro da empresa, sendo nomeado diretor de operações em 2025. Antes de ser escolhido para suceder James Quincey, ele ocupava o cargo de vice-presidente executivo da companhia.

O executivo brasileiro tem um histórico de sucesso dentro da gigante de refrigerantes e é reconhecido por sua contribuição estratégica em diversas áreas, incluindo operações globais e inovação de produtos.

Embora Braun assuma a presidência executiva, James Quincey continuará a desempenhar um papel importante na companhia como presidente executivo, mantendo sua influência nas decisões de alto nível da empresa.

O conselheiro independente da Coca-Cola, David Weinberg, comentou que Quincey terá uma participação ativa nos rumos futuros da companhia.

A Coca-Cola segue com uma trajetória positiva, registrando uma receita de 47,1 bilhões de dólares em 2024, o que representou um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Com a mudança de liderança, a expectativa é que a empresa continue sua expansão e se adapte às novas demandas do mercado, focando em uma gestão mais próxima dos consumidores e reforçando sua presença global.

*Com informações da AFP