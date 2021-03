Semana do consumidor: Amazon oferece até 70% de desconto e frete grátis

Em comemoração ao dia do consumidor, que acontece na próxima segunda-feira, 15, a Amazon decidiu antecipar promoções para diversos produtos no site e no aplicativo que podem chegar a 70% do valor dos itens. As ofertas poderão ser conferidas entre os dias 8 e 15 de março.

Serão mais de 30 categorias de produtos, entre dispositivos eletrônicos, livros e Ebooks, itens de escritórios, ferramentas, bens de consumo e eletrodomésticos. Há também produtos de marcas como Havaianas, Tramontina, Nespresso, 3M, Wap e Stabilo. Os descontos vão de 15% a 70%.

Durante o período promocional, clientes Amazon Prime terão uma hora de acesso antecipado a ofertas selecionadas, além de direito a frete grátis para todo o país. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de 99 reais em livros e acima de 149 reais nos produtos enviados pela Amazon. Para as primeiras compras feitas pelo aplicativo, a Amazon também oferece um desconto de 20 reais. Já para a primeira compra pelo site, o frete também é grátis.

Confira as ofertas:

eBooks: Até 80% de desconto

Livros: Até 60% de desconto

Moda: Até 50% de desconto

Informática e Eletrônicos: Até 30% de desconto

Cuidados Pessoais e da Casa, Relógios e produtos de beleza: Até 30% de desconto

Papelaria, Escritório e Loja do Bebê: Até 30% de desconto

DVD e Blu-ray: Até 30% de desconto

Brinquedos, Jogos, Videogame, Pets, CD e Vinil: Até 25% de desconto

Alimentos, Bebidas, Ferramentas, Construção, Casa, Cozinha, Jardim, Piscina e Automotivo: Até 20% de desconto

Esportes e Aventura: Até 15% de desconto

Entre os dispositivos Amazon, os destaques são o Fire TV Stick Lite com Alexa que sai por R$ 299; Kindle por R$ 299; Echo Dot (4ª geração) por R$ 299; Echo Dot com Relógio por R$ 399; Echo Show 5 por R$449; Novo Echo por R$599 e mais.