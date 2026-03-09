EXCLUSIVO: Kings League cresce entre fãs brasileiros e aproxima futebol do universo gamer

O modelo de consumo de futebol está mudando entre os torcedores brasileiros, com transmissões digitais, influenciadores e comunidades online ganhando espaço.

Nesse cenário, a Kings League ganhou força entre os torcedores do Brasil. Em pouco tempo, a liga de futebol 7 criada por Gerard Piqué alcançou grande relevância no país e despertou interesse principalmente entre públicos mais jovens.

Segundo um levantamento conduzido pela Visa, 55% dos brasileiros afirmam conhecer a Kings League e 65% demonstram interesse em acompanhar a próxima temporada da competição. O levantamento aponta que o formato da liga integra esporte, entretenimento digital e participação de criadores de conteúdo.

A pesquisa foi conduzida pela área de Marketing e Consumer Insights da Visa do Brasil em parceria com a empresa On The Go, consultoria de pesquisa de mercado. O objetivo foi analisar como o novo formato esportivo influencia o comportamento de consumo e a relação do público com experiências digitais e meios de pagamento.

“A Kings League simboliza a convergência entre esporte, entretenimento digital e comunidades online. Esses fãs não apenas consomem conteúdo, mas também interagem, participam e realizam transações dentro desse ecossistema. Para a Visa, entender esse comportamento é fundamental para desenvolver experiências de pagamento mais simples, seguras e integradas à forma como as novas gerações vivem o esporte”, afirma Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil.

Sucesso entre os consumidores de e-sports

O estudo também identificou forte relação entre o público da liga e o universo dos jogos eletrônicos. Oito em cada dez entrevistados afirmam jogar videogames regularmente, proporção que sobe para nove em cada dez entre os fãs da Kings League.

O comportamento digital também aparece na relação com pagamentos. Segundo o levantamento, 80% dos entrevistados que jogam já compraram itens ou conteúdos dentro de jogos digitais, percentual que alcança 94% entre os fãs da competição.

O cartão de crédito aparece como o principal meio de pagamento nesse tipo de transação, utilizado por 70% dos entrevistados.

A análise aponta que o consumo de conteúdo esportivo ligado à liga ocorre principalmente em plataformas digitais. Entre os entrevistados que conhecem a competição, 82% acompanham conteúdos de e-sports, esportes eletrônicos, por meio de redes sociais.

Outro dado indica que 61% do público consome conteúdos relacionados ao torneio por meio de influenciadores e criadores digitais. O YouTube aparece como a principal plataforma de acompanhamento, utilizada por 85% dos entrevistados.

“Mais do que assistir às partidas completas, o público acompanha cortes, análises, transmissões ao vivo e interações em tempo real. O esporte passa a ser uma experiência contínua, construída nas redes e impulsionada por comunidades digitais”, conta Carla.

O levantamento também identificou alcance familiar da competição. Entre os entrevistados que possuem filhos, cerca de 60% afirmam que as crianças acompanham os conteúdos da liga.

Visa amplia presença comercial na Kings League Brasil

A Visa atua como patrocinadora oficial da Kings League Brasil. A parceria prevê ações durante toda a temporada, incluindo ativações em transmissões, presença em estádios e conteúdos digitais voltados aos torcedores.

Durante os jogos, a marca aparece nas transmissões ao vivo da competição, com inserções visuais, menções de narradores e exposição em painéis de LED e materiais de comunicação nos estádios.

No ambiente digital, a parceria inclui a publicação de conteúdos exclusivos nas redes oficiais da liga e peças com jogadores da competição, estratégia voltada à ampliação do alcance entre públicos que consomem vídeos curtos e conteúdo social.

A Visa também patrocina o Mercato, janela de transferências da Kings League. O período concentra transmissões ao vivo e acompanhamento em redes sociais pelos torcedores.

A parceria também prevê benefícios para torcedores na compra de ingressos. Entre as iniciativas estão pré-venda e descontos para pagamentos realizados com cartões da marca.

Alcance global da Kings World Cup Nations 2026

A Kings World Cup Nations 2026, realizada em São Paulo entre 3 e 17 de janeiro de 2026, reuniu 20 seleções nacionais e registrou mais de 120 milhões de espectadores globais.

As transmissões do torneio foram distribuídas por mais de 100 canais ao redor do mundo, com 20 parceiros globais de exibição e alcance em mais de 200 territórios.

No ambiente digital, o evento registrou 1 bilhão de visualizações de vídeo em plataformas como TikTok, YouTube e Reels. As redes sociais somaram 1,6 bilhão de impressões e crescimento de 1,7 milhão de novos seguidores.

Em relação ao público presencial, o torneio registrou 55.323 torcedores. O evento reuniu 14.007 pessoas na Trident Arena e 41.316 no Allianz Parque, número que representou o segundo maior público já registrado no estádio.

A competição terminou com a seleção do Brasil conquistando o segundo título da Kings World Cup Nations, resultado que consolidou o país como bicampeão do torneio.