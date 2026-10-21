Burger King lança glosses com Franciny Ehlke; combo custa R$ 70

Influenciadora Franciny Ehlke é a nova parceira do Burger King em collab de glosses (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h59.
Última atualização em 21 de outubro de 2026 às 12h29.
O Burger King lança nesta quarta-feira, 21, uma coleção de glosses em parceria com a influenciadora e empresária Franciny Ehlke. Batizados de LipShakes, os produtos são inspirados em três sabores do shake da rede, Crocante, Morango e Doce de Leite, e serão vendidos em edição limitada dentro do Combo BK Fran, no valor de R$ 70,90.
A nova coleção dá continuidade à estratégia da rede de criar produtos e experiências que extrapolam o cardápio, nesse caso, com foco no mercado de beleza. Em conversa com a EXAME, Maria Eduarda Darme, gerente de inovações, collabs e licenciamentos do Burger King, destaca que os produtos terão embalagens-surpresa, no formato blind box, em que o consumidor só descobre qual dos três glosses recebeu ao abrir o produto.
“Já acompanhávamos a Franciny e víamos uma relação genuína dela com o nosso portfólio. A partir daí, pensamos em unir os glosses da Fran aos sabores dos nossos shakes. Foram quase dez meses de desenvolvimento, com provas, desenhos e aprovações, porque queríamos tudo perfeito: sabor, textura, cheiro, cores e uma identidade visual que gere uma boa experiência e, claro, engajamento", conta Darme.
O combo inclui um sanduíche à escolha do cliente, entre Whopper, Whopper Furioso, Whopper Rodeio, Whopper Barbecue Bacon ou Whopper Vegetariano, uma batata frita média, uma bebida (refrigerante ou shake) e um dos glosses.A coleção estará disponível nos restaurantes participantes enquanto durarem os estoques.
O Burger King mantém uma forte estratégia de aproximação com comunidades engajadas em torno de influenciadores, produtos e franquias de entretenimento. Segundo Darme, a escolha dos parceiros considera a afinidade com a marca, o perfil do público e o engajamento nas redes sociais.
No setor de beleza, a executiva cita como precedente a parceria com a Carmed, lançada em 2024. Segundo dados da empresa, a collab elevou em quase 300% os pedidos nos restaurantes e em 12% o tráfego nas lojas. "Superou em muito as nossas expectativas" conta.
A experiência reforçou o interesse em associar o BK a produtos de outras categorias, inclusive para alcançar consumidores que não frequentam habitualmente os restaurantes. Com Franciny, a marca busca uma conexão com o público da influenciadora — jovens e consumidoras do mercado de beleza.
"Entendemos que seria estratégico para a marca reforçar os seus atributos e deixar o nosso portfólio conhecido para públicos que não necessariamente comprariam na nossa marca”, diz Darme, ao comentar a experiência com os glosses.
Além da associação com a influenciadora, a coleção aposta no apelo dos itens colecionáveis. Como as embalagens não revelam previamente qual gloss está dentro, o consumidor pode receber qualquer uma das três versões.
De acordo com a executiva, o BK busca incentivar o compartilhamento de vídeos de abertura dos produtos nas redes sociais e estimular novas compras para completar a coleção.
"É um item que você tem três sabores e a nossa expectativa é que os consumidores completem essa coleção."
O preço do combo também faz parte da estratégia. Segundo a executiva, a oferta foi pensada para ter um valor percebido mais alto ao combinar a refeição com um cosmético exclusivo.
A companhia pretende manter a estratégia de colaborações nos próximos meses. Darme citou lançamentos relacionados a Dragon Ball, Toy Story e Hello Kitty e afirmou que novas parcerias estão previstas para o fim de 2026 e para 2027.
A escolha da influenciadora também tem um componente de expansão de público. Criadora da linha de maquiagens FRAN em 2021, Franciny conta que esta é a primeira colaboração da marca de beleza com outra empresa. Para ela, a associação com o Burger King pode ampliar o alcance dos cosméticos entre consumidores que ainda não conhecem a marca.
“Eu enxergo o Burger King como uma marca global, extremamente conhecida. Acho que essa parceria traz a FRAN para outro patamar e para um público que ainda não conhece nossos produtos”, diz a influenciadora.