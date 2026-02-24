O Sport Club Corinthians Paulista assinou um novo contrato de patrocínio máster com a empresa Esportes da Sorte que pode render até R$ 200 milhões por ano ao clube. A parceria foi prorrogada até o final de 2029 e representa um avanço importante na estratégia comercial do Timão.

Novo contrato com a Esportes da Sorte

Pelo acordo, o clube recebe R$ 150 milhões por temporada de forma fixa, com possibilidade de alcançar R$ 200 milhões dependendo de bônus por metas, como desempenho esportivo e conquistas.

O valor médio anual mais que dobra o que o Corinthians tinha direito no contrato anterior com a mesma patrocinadora, que valia cerca de R$ 103 milhões por ano.

As negociações para a renovação já estavam em curso havia alguns meses. No fim de 2025, porém, as conversas foram interrompidas após o Corinthians receber uma proposta para lançar uma casa de apostas própria.

Depois de avaliar o cenário, a diretoria optou por não avançar com a nova oferta e decidiu retomar as tratativas com a Esportes da Sorte.

No hall de maiores patrocínios

Outro ponto relevante da renovação é a liberdade de uso dos recursos pelo clube. Diferentemente do contrato antigo, agora o Corinthians pode aplicar integralmente o dinheiro do patrocínio em suas prioridades, sem amarras específicas para marketing ou contratações.

Em termos de valor, esse patrocínio se coloca entre os maiores do futebol brasileiro atualmente. Segundo comparações do setor, está atrás apenas de contratos como o do Flamengo, que fatura R$ 268,5 milhões por ano com a parceria com a Betano.

No planejamento do marketing alvinegro, a prioridade agora é preencher outros espaços do uniforme e aumentar a carteira de patrocinadores, aproveitando o impulso financeiro desse novo acordo.

Destaque na camisa do Timão

A Esportes da Sorte seguirá exibindo sua marca na área nobre das camisas oficiais de jogo e de treino da equipe masculina do Corinthians.

No feminino, a empresa continua como patrocinadora máster, mas concordou em ceder o espaço principal do uniforme caso o clube consiga um parceiro com proposta financeira superior. Se isso ocorrer, a marca será reposicionada em outro ponto da camisa. A mesma condição se aplica às equipes de basquete, vôlei e futsal.

Outros patrocinadores

Nos últimos dias, o Corinthians também confirmou a renovação com a Ezze Seguros, que estampa a parte traseira do uniforme, até 30 de junho de 2026, e com a Frimeza, presente no ombro da camisa, até 31 de dezembro do mesmo ano.

Além das renovações, o clube acertou novos acordos com a BYD, que também ocupará espaço no ombro, e com a Broto Legal, cuja marca será exibida no calção.