Esporte

Novo Pacaembu reforça peso social do estádio e atrai novas empresas

Complexo multiuso consolida fase de expansão com parcerias estratégicas com Mercado Livre, Speedo, Galerabet, Universal Music Hotels e BBL

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16h34.

Tudo sobreNegócios do Esporte
Saiba mais

O Pacaembu vive uma nova era. Após a ampla reforma e a transformação em um dos principais complexos multiusos do país, o estádio símbolo de São Paulo consolida sua vocação como polo de inovação, entretenimento e negócios.

Desde a reabertura, o espaço tem atraído grandes marcas nacionais e globais, como Mercado Livre, Speedo, Galerabet, Universal Music Hotels e BBL (Brazilian Blast League), parcerias que reforçam o peso histórico, social e econômico do local.

Entre os destaques dessa nova fase está a chegada da Galerabet, que amplia a presença no cenário esportivo nacional ao lado de um dos patrimônios mais icônicos do futebol brasileiro. “O Pacaembu sempre foi mais do que um estádio: é um símbolo da cultura esportiva de São Paulo e do Brasil. Estar presente nesse novo momento representa uma conexão direta com o torcedor e com a história do esporte”, destaca Marcos Sabiá, CEO da Galerabet.

Além do acordo com a casa de apostas, o complexo passa a contar com novos projetos estruturais e comerciais, como o hotel operado pela Universal Music Hotels, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2026. O empreendimento promete unir hospitalidade e música, oferecendo experiências únicas, como quartos com vista para o campo e restaurantes na cobertura.

Outras marcas também ajudam a moldar o novo conceito do Pacaembu: o Mercado Livre, que dá nome à arena; a Speedo, que reforça a presença esportiva no complexo; e a BBL, que vai instalar uma arena de eSports e inserir o estádio no universo dos games competitivos.

Para Sabiá, o movimento reforça a força do Pacaembu como um símbolo de transformação do esporte brasileiro: “Quando grandes empresas se unem em torno de um espaço tão emblemático, o resultado é muito mais do que visibilidade — é sobre gerar impacto, novas experiências e fortalecer a relação entre marcas e pessoas”, afirma.

Com obras e novos empreendimentos em andamento, o novo Pacaembu se consolida como um ecossistema de inovação, onde tradição, negócios e entretenimento se conectam para reescrever a história de um dos estádios mais importantes do país.

Acompanhe tudo sobre:Mercado LivreFutebolMarcasNegócios do Esporte

Mais de Esporte

Veja os times que nunca foram rebaixados no Brasileirão

Jogos de hoje, terça-feira, 25 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O que falta para o Flamengo ganhar o Brasileirão hoje?

Mais na Exame

Mercados

Cofundador do Google vira 3ª pessoa mais rica do mundo com alta da ação

Mundo

Zelensky afirma que Ucrânia está pronta para avançar com acordo de paz

Casual

30 restaurantes e bares para confraternizações em São Paulo

Brasil

Moraes determina que Anderson Torres cumpra pena no Complexo da Papuda