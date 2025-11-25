Novo Pacaembu reforça peso social do estádio e atrai novas empresas

O Pacaembu vive uma nova era. Após a ampla reforma e a transformação em um dos principais complexos multiusos do país, o estádio símbolo de São Paulo consolida sua vocação como polo de inovação, entretenimento e negócios.

Desde a reabertura, o espaço tem atraído grandes marcas nacionais e globais, como Mercado Livre, Speedo, Galerabet, Universal Music Hotels e BBL (Brazilian Blast League), parcerias que reforçam o peso histórico, social e econômico do local.

Entre os destaques dessa nova fase está a chegada da Galerabet, que amplia a presença no cenário esportivo nacional ao lado de um dos patrimônios mais icônicos do futebol brasileiro. “O Pacaembu sempre foi mais do que um estádio: é um símbolo da cultura esportiva de São Paulo e do Brasil. Estar presente nesse novo momento representa uma conexão direta com o torcedor e com a história do esporte”, destaca Marcos Sabiá, CEO da Galerabet.

Além do acordo com a casa de apostas, o complexo passa a contar com novos projetos estruturais e comerciais, como o hotel operado pela Universal Music Hotels, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2026. O empreendimento promete unir hospitalidade e música, oferecendo experiências únicas, como quartos com vista para o campo e restaurantes na cobertura.

Outras marcas também ajudam a moldar o novo conceito do Pacaembu: o Mercado Livre, que dá nome à arena; a Speedo, que reforça a presença esportiva no complexo; e a BBL, que vai instalar uma arena de eSports e inserir o estádio no universo dos games competitivos.

Para Sabiá, o movimento reforça a força do Pacaembu como um símbolo de transformação do esporte brasileiro: “Quando grandes empresas se unem em torno de um espaço tão emblemático, o resultado é muito mais do que visibilidade — é sobre gerar impacto, novas experiências e fortalecer a relação entre marcas e pessoas”, afirma.

Com obras e novos empreendimentos em andamento, o novo Pacaembu se consolida como um ecossistema de inovação, onde tradição, negócios e entretenimento se conectam para reescrever a história de um dos estádios mais importantes do país.