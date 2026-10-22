Granado cria festival de perfumaria inspirado em eventos de inovação

RESUMO ＋ A marca carioca Granado realiza, nos dias 21 e 22 de outubro, a primeira Granado Perfume Week, no Rio de Janeiro, com perfumistas, marcas e especialistas em tecnologia. O evento discute tendências da perfumaria e reúne experiências olfativas, uma exposição histórica e lançamentos, como o perfume Buona Fortuna, edição limitada a 10 mil frascos.

RIO DE JANEIRO* — Festivais de inovação costumam reunir especialistas, empresas e profissionais de diferentes áreas para discutir tendências, compartilhar novidades e criar conexões que ajudam a desenvolver o mercado. E foi esse o caminho escollhido pela Granado para a primeira edição do Granado Perfume Week, evento exclusivo de perfumaria promovido pela marca carioca nos dias 21 e 22 de outubro, no Jockey Club, no Rio de Janeiro.

A iniciativa reúne perfumistas internacionais, marcas independentes, varejistas e especialistas em tecnologia para discutir o futuro da categoria no Brasil. Sob o tema “Uma viagem pelo universo da perfumaria”, a programação combina palestras, workshops, experiências olfativas e oportunidades de networking para conectar criação, indústria, comportamento e cultura.

Segundo Sissi Freeman, diretora de marketing da Granado, a proposta é trazer diferentes perspectivas para os profissionais do setor, mas também aproximar o público brasileiro do universo da perfumaria.

"Nos últimos anos, participei de encontros de perfumaria no mundo inteiro e essas vivências fortaleceram a ideia de criarmos um evento com as mesmas características no Brasil. Outros setores, como a indústria da tecnologia, sempre realizam eventos do tipo, mas não é algo tão comum na paerfumaria", analisa a executiva.

Na quarta-feira, 21, o evento evento reuniu cerca de mil pessoas. A expectativa é repetir o número nesta terça-feira, 22.

Interesse nacional

Segundo a organização, os ingressos vendidos contemplam participantes de 19 estados, abrangendo todas as regiões do país. A modalidade Jornada Completa, por R$ 1.800, dá acesso aos dois dias, uma bolsa de brindes premium e visita exclusiva à fábrica da Granado. Quem optou pelo passaporte de dois dias desembolsou R$ 400, já o valor do ingresso unitário ficou por volta de R$ 250.

A programação GPW inclui grandes casas internacionais de fragrâncias, como dsm-firmenich, MANE, IFF, Symrise e Givaudan, além de marcas independentes como Amyi, Lenvie, ByNomads, Becquer e Scentine. Também participam perfumistas, compradores, especialistas, executivos de empresas como Google e TikTok, além de criadores de conteúdo.

"O Brasil tem matérias-primas incríveis e produtos de altíssima qualidade. Precisamos dar espaço e valorizar essas marcas nacionais", destaca Freeman, e acrescenta:

"Queremos apoiar a perfurmaria nacional e ajudar a desmistificar uma ideia, ainda enraizada, de que apenas a perfumaria internacional tem qualidade."

Outros encontros abordam a construção de marcas, o desenvolvimento de produtos e a formação de profissionais. Tendências de consumo e novas formas de vender e comunicar perfumes são alguns dos temas em destaque, incluindo o uso de inteligência artificial na jornada do consumidor.

Em um dos paineis, Gabi Brandt, influenciadora e CEO da Scentinela, destacou o quanto o crescimento do número de criadores de conteúdo sobre perfumaria reforça o interesse dos brasileiros pelo tema.

"Sempre fui apaixonada por perfumaria, mas tinha isso como um hobby particular. Confesso que me surpreendi sobre o quanto esse é um tema que o público não só se interesse em receber uma indicação de perfume, mas procurar entender e conhecer o universo", diz Brandt.

Experiências que aproximam perfume e consumo

Como em outros festivais que combinam conteúdo e entretenimento, a Granado também aposta em ativações para aproximar o público de seus produtos. A estratégia faz parte de um movimento da marca para levar a perfumaria para além do frasco, por meio de experiências que conectam fragrâncias a outros sentidos e ocasiões de consumo.

A marca já levou esse conceito a mercados internacionais. Em Paris, promoveu uma experiência temporária na loja de departamentos Printemps Haussmann e uma parceria com a boulangerie Copains, que criou produtos gastronômicos inspirados na fragrância Yes, Nós Temos Banana!. Em Londres, a mesma fragrância foi tema de uma ocupação imersiva no Liberty London, com ambientação tropical e ativações interativas.

Na Perfume Week, algumas dessas ativações estão disponíveis ao público, incluindo a Sorveteria Granado, que traduz notas de fragrâncias da marca em sabores. A iniciativa combina perfumaria e gastronomia em sorvetes e sorbets inspirados em perfumes da marca, como Citrus Brasilis, Rosa Sublime e Apotecário.

Criada inicialmente como uma ação de verão, a sorveteria ganhou espaço permanente nas lojas de Ipanema, no Rio de Janeiro, e da rua Oscar Freire, em São Paulo.

A história da perfumaria também ganha espaço com uma exposição da Osmothèque, conservatório internacional de perfumes fundado em 1990, em Versalhes, na França. A mostra reúne mais de 25 fragrâncias históricas, incluindo o Kyphi, datado de aproximadamente 2.000 a.C., a Colônia de Napoleão, usada por Napoleão Bonaparte, e a versão original do Chanel Nº 5, de 1921.

Lançamentos exclusivos

A realização da Perfume Week coincide com lançamentos da Granado para o fim do ano. Durante o evento, a marca anunciou Buona Fortuna, fragrância de edição limitada com 10 mil unidades numeradas, em frascos de 75 ml, que chega às lojas físicas e ao e-commerce no sábado, 24, por R$ 390.

Inspirado nas celebrações de fim de ano, o perfume pertence à família cítrico-âmbar. A composição reúne rum, mandarina e figo nas notas de saída; davana, pêssego e semente de cenoura no coração; e fava-tonca, baunilha e âmbar na base. A apresentação inclui uma estampa geométrica multicolorida, acabamento com fita e um estojo interno de veludo.

Buona Fortuna: nova fragrância da Granado chega em edição limitada com 10 mil unidades numeradas (Divulgação/Granado)

A marca também apresenta sua coleção de Natal, com kits de diferentes linhas e faixas de preço entre R$ 37,50 e R$ 450. A seleção inclui produtos das linhas Vintage, Festa Tropical, Sarau, Pink e Terrapeutics, além de opções da Phebo, marca adquirida pela Granado em 2004.

Entre os destaques estão o Duo Perfumaria, com duas fragrâncias de 12 ml, por R$ 175; o kit com vela Sarau e acessório, por R$ 2a72; e o kit Best Sellers Perfumaria 2026, com oito miniaturas de 10 ml, por R$ 358. A coleção também inclui embalagens pensadas para reaproveitamento, como bandejas de vidro, latas e lenços.

*A jornalista viajou a convite da Granado