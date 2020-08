Samantha Almeida vai liderar Twitter Next e quer marcas plurais

O Twitter anuncia nesta segunda-feira, 17, a chegada de Samantha Almeida para assumir a diretoria do Twitter Next no Brasil, a área de parceria com anunciantes e agências para entender o comportamento das pessoas no Twitter e oferecer conteúdo patrocinado mais assertivo.

“A mesma motivação que me levou aos trabalhos anteriores, trago agora ao Twitter. Precisamos entender mais do que nunca, as marcas têm importante responsabilidade em impactar vidas sabendo que nem todos os grupos sociais têm ainda os mesmos acessos e direitos. Identificar essa pluralidade de realidades, especialmente em um país como o Brasil, e construir a partir dessa diversidade intrínseca à nossa cultura projetos que influenciam a sociedade de forma positiva, é o que me motiva”, diz Almeida em entrevista à EXAME.

Para ela, estamos vivendo uma chamada de ser mais transformadores e propositivos no mundo inteiro. “Estamos vendo empresas que inovaram para produzir insumos que combatem uma pandemia mesmo quando não há relação direta com o seu produto. A narrativa que o consumidor quer é a que colabora com a mudança”.

No Twitter, a executiva tem então um importante papel de ajudar as marcas na conexão mais real com as pessoas, apostando na diversidade e na representatividade.

Carreira

Samantha ocupava, até junho deste ano, o posto de head of content na Ogilvy Brasil, do grupo WPP, liderando o Content Studios, núcleo responsável pelo gerenciamento estratégico de redes sociais para as marcas da agência – entre elas Fanta, IBM, Kroton, HBO e todo o grupo Nestlé. Liderou um time multifuncional criativo de quase 60 profissionais, levando ao universo das agências sua experiência de conexão entre marcas, influenciadores e cultura pop adquirida no grupo Music 2/Mynd como diretora de planejamento e inovação digital. Em mais de 18 anos de carreira é reconhecida por diversos trabalhos e prêmios.