Rumo ao bilhão, Nutrata cresce com collabs e anuncia parceria com a Bacio di Latte

De doce de leite Havanna a YoPRO nas barras de proteína, as collabs se tornaram um dos principais motores de crescimento da Nutrata. A marca catarinense de suplementos, que chegou ao mercado em 2015, dá agora mais um passo nessa estratégia ao anunciar parceria com a Bacio di Latte.

O acordo amplia o portfólio da Nutrata com dois produtos à base de pistache e marca a entrada da rede de gelaterias no segmento de suplementação. Entre os lançamentos, estão a barra de proteína pistache com chocolate branco, em versões de 40g (11g de proteína) e 70g (19g de proteína), e a pasta de amendoim com pistache e whey protein, que combina fibras e gorduras boas.

Os itens são sem glúten e reforçam a aposta da empresa em unir indulgência e apelo nutricional. Segundo Charles Formigari, fundador da Nutrata, a escolha do ingrediente foi estratégica: “O pistache é hoje a semente mais cara que existe, chega a custar R$ 200 o quilo. Muitos produtos no mercado usam apenas aroma, mas nós trazemos o pistache verdadeiro da Itália. É o que garante a experiência autêntica do sabor.”

As colaborações representam hoje 25% do faturamento da Nutrata, que alcançou R$ 400 milhões em 2024. A expectativa é que esse índice ultrapasse 40% até 2026, impulsionado pelas barras de proteína, categoria que já representa 50% das vendas e deve chegar a 55% em 2025.

“Não são apenas campanhas de marketing. As parcerias impactam diretamente os resultados do negócio e já se tornaram um dos grandes diferenciais da marca”, afirma Formigari.

O modelo começou em 2021 com a Havanna. O contrato de R$ 2,3 milhões tinha projeção modesta, mas em quatro anos já rendeu quase R$ 90 milhões. “Na época, muitos duvidaram da combinação de doce de leite com academia. Mas vimos que as pessoas querem algo nutritivo sem abrir mão do sabor”, lembra o executivo.

Na sequência, as parcerias com a YoPRO, marca da Danone, e a Grego, ampliaram a presença da Nutrata em farmácias e grandes redes de varejo. As collabs, afirma Formigari, ajudaram a impulsionar o mercado de barras de proteína e até estimularam o surgimento de novas marcas. A estratégia hoje também alcança categorias como pastas de amendoim e whey protein.

A inspiração veio da experiência pessoal. “Eu era obeso, emagreci e consumia suplementos que não eram prazerosos. Tomava por protocolo, quase como um remédio. Na época, pensamos: e se colocássemos o sabor como prioridade?”, contou. Desde então, passou a desenvolver produtos com base em quatro pilares: resultado, praticidade, foco e sabor.

Estratégia "cross"

Na Nutrata, o impacto das collabs vai além do caixa. Elas atraem novos consumidores, fortalecem vínculos com as marcas parceiras e ampliam territórios de consumo, com presença em marketplaces, redes de alimentação e plataformas digitais como Amazon e TikTok.

Segundo Formigari, o grande ganho está no “cross” que as parcerias permitem. “Quem conhece a Nutrata é um público, quem conhece a Bacio é outro. Quando nos unimos, aproximamos esses universos. Isso gera um cross de público, de marca e também de momentos de consumo”, explica.

O movimento permite ainda que a empresa ocupe territórios improváveis, como lojas de conveniência e até casas noturnas. “O produto funciona como coringa: oferece proteína, ajuda a quebrar o açúcar do álcool e cria uma alternativa prática em momentos em que só haveria opções como pizza ou pastel.”

Expansão de canais e distribuição

Outro motor de crescimento é a diversificação de canais. Enquanto muitas marcas do setor se concentram em lojas especializadas, a Nutrata está presente em supermercados, farmácias, e-commerce e, mais recentemente, firmou contrato com a Ambev para ampliar a distribuição.

“Só a malha da Ambev chega a 1,2 milhão de pontos de venda. Nossa meta é alcançar 5% dessa rede, o que deve somar de 25 a 30 mil novos pontos já nos próximos meses”, explica o fundador. Hoje, a empresa está em cerca de 40 mil pontos de venda no país, e o objetivo é alcançar 70 mil no curto prazo.

Além da Ambev, também se tornou distribuidora da Red Bull em lojas especializadas e tem realizado ativações conjuntas. Uma das ações foi feita dentro da própria marca de energéticos, em formato de endomarketing, com apresentações de produtos e receitas que mostravam diferentes formas de consumo das barras proteicas. A experiência, segundo Formigari, deve ser replicada em outras companhias.

Charles Formigari, fundador da Nutrata: collabs já representam 25% do faturamento da companhia e devem ultrapassar 40% até 2026 (Divulgação)

Investimento em marketing

Para sustentar o crescimento, a Nutrata destina 12% do faturamento ao marketing, seu maior investimento. As collabs estão incluídas nesse orçamento. Segundo Formigari, o lançamento de um novo produto pode demandar cerca de R$ 500 mil apenas na fase inicial. Em parcerias de maior porte, os custos podem chegar a R$ 10 milhões por ano, somando produção, embalagens, royalties e campanhas.

"No caso da parceria com a Bacio di Latte, o investimento previsto em marketing é de cerca de R$ 5 milhões apenas no primeiro ano, dos quais R$ 3 milhões já foram aplicados em campanhas", afirma. Em sua visão, as parcerias exigem disciplina: “Uma collab não se sustenta sozinha. Precisa ser tratada como um produto que exige impulsionamento ainda maior que qualquer outra linha da empresa.”

Caminho para o bilhão

Ainda em 2025, a Nutrata deve anunciar uma collab com uma marca de moda masculina. A empresa também inicia seu plano de internacionalização com a entrada em 250 lojas da Havanna na Argentina, aproveitando a sinergia da primeira parceria firmada em 2021. “Um dos nossos próximos desafios é crescer na América Latina e, depois, em outros mercados, inclusive por meio de parcerias globais”, afirma Formigari.

O fundador vê o mercado de proteínas em expansão, mas cada vez mais competitivo. “Os produtos proteicos deram outro impulso em relação aos light e diet. É um mercado que cresce muito, mas exige investimentos cada vez maiores para entrar e se manter relevante”, disse.

Depois de crescer 60% em 2024, em relação ao ano anterior, a Nutrata projeta expansão de 30% em 2025 e mantém a meta de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2027. “Nosso maior desafio é sustentar o ritmo de 30% a 40% ao ano. É um crescimento saudável, mas exige estratégia, investimento e disciplina. Estamos confiantes de que as collabs continuarão sendo um pilar decisivo nessa jornada”, afirma.

O potencial do mercado também sustenta esse otimismo. Segundo a Euromonitor, o setor de suplementos no Brasil movimentou R$ 4,3 bilhões em 2023, com projeção de dobrar e alcançar R$ 9,5 bilhões até 2028.

O olhar da Bacio di Latte

Do lado da Bacio di Latte, a parceria reforça a estratégia de explorar novos territórios de consumo. A marca já realizou collabs nos segmentos de moda e beleza, com nomes como Hope Resorts e L’envie, e agora amplia seu alcance ao entrar no universo da suplementação e do bem-estar.

“A parceria fortalece nossa presença em novos momentos de consumo, indo além das gelaterias e do delivery. Mais do que retorno imediato, buscamos gerar valor de marca, explorar novos territórios e ampliar a conexão com públicos que valorizam sabor, qualidade e bem-estar”, diz Fábio Medeiros, diretor de marketing da Bacio di Latte.

Uma história de transformação

A trajetória da Nutrata começou com a experiência pessoal de Charles Formigari, um de seus fundadores, que perdeu 52 quilos com reeducação alimentar e suplementação. Incomodado com a falta de opções saborosas no setor, decidiu desenvolver produtos que combinassem qualidade nutricional e apelo de consumo.

Mais de uma década depois, a marca se consolidou como um dos principais nomes do mercado de suplementos e vem transformando collabs em um pilar central de expansão. Se depender das projeções, essa engrenagem pode ser decisiva para levar a companhia ao primeiro bilhão.

5 dicas de Charles Formigari para uma collab de sucesso

1. Escolha parcerias que façam sentido

O ponto de partida é avaliar se a collab tem coerência com o posicionamento da marca e com o público que se deseja atingir. A combinação precisa ser natural para que o consumidor compreenda a proposta.

2. Busque parceiros maiores

Para marcas menores, é estratégico se associar a parceiros com mais capilaridade e visibilidade. Isso aumenta o alcance e garante uma vitrine que dificilmente seria conquistada sozinha.

3. Trate como um produto, não como campanha

Uma collab deve ser gerida como uma linha própria, com planejamento de produção, distribuição e, principalmente, marketing. Segundo Formigari, o investimento em divulgação costuma ser maior do que em produtos regulares.

4. Invista em marketing robusto

No caso da parceria com a Bacio di Latte, por exemplo, a Nutrata destinou R$ 5 milhões em marketing apenas no primeiro ano. O dado mostra que sem campanha estruturada, a collab dificilmente se sustenta.

5. Parta da experiência do consumidor

A estratégia da Nutrata nasceu da própria vivência de Formigari, que percebia que os suplementos não eram saborosos. Colocar-se no lugar do consumidor e olhar para necessidades reais facilita a identificação de soluções com potencial de gerar forte interesse do público.