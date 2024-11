Após perder 52 quilos, ele criou uma empresa de alimento saudável que hoje fatura R$ 500 milhões

Às vezes, uma mudança radical enfrentada pelo empreendedor ou empreendedora serve de motivação para a criação de negócios muito criativos e, também, rentáveis.

É possível afirmar que um negócio de 500 milhões de reais, nascido em Xaxim, interior de Santa Catarina, começou com uma inquietação: a de Charles Formigari, um de seus fundadores, que passou por uma transformação radical antes de empreender.

Ele emagreceu 52 quilos com reeducação alimentar e suplementação, mudou seu estilo de vida e se tornou um ex-diabético. Em vez de uma intervenção cirúrgica, Charles optou por um novo caminho e a experiência o levou a criar a Nutrata em 2012.

Hoje, a Nutrata é um dos nomes de destaque no mercado de suplementos alimentares e segue em alta numa onda que só cresce — a de alimentos saudáveis e proteicos.

A empresa projeta fechar 2024 com 500 milhões de reais em faturamento, um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior.

O objetivo para os próximos anos é ainda mais ambicioso: chegar ao primeiro bilhão de faturamento em até três anos. E, ao que tudo indica, o mercado está ao lado da Nutrata nesse caminho.

Segundo a Euromonitor, o setor de suplementos no Brasil movimentou 4,3 bilhões de reais em 2023, mas o potencial de crescimento é grande — com expectativa de chegar a 9,5 bilhões de reais até 2028.

Qual é a história da Nutrata

Charles Formigari já era familiarizado com o setor quando fundou a Nutrata, mas sua própria transformação pessoal foi o impulso principal.

“Eu pesava 132 quilos, e estava perto de fazer uma cirurgia bariátrica”, diz. “Foi quando decidi que não queria fazer isso. Eu queria mudar de vida”. Depois de emagrecer 52 quilos, ele se inseriu no universo da suplementação e se interessou pelo segmento de saúde e bem-estar.

Na época, Charles já prestava serviços para o Vaccaro, um grupo catarinense de atuação no agronegócio e na logística, e seu interesse pela suplementação despertou a atenção do grupo.

Logo, a ideia de fundar a Nutrata começou a ganhar forma. O grupo Vaccaro abraçou o projeto com o propósito claro de alcançar a liderança: “Eu monto um negócio contigo, mas eu não entro para ser o segundo lugar”, diz Charles, relembrando as palavras do presidente do grupo, Márcio Vaccaro.

A ideia era trazer algo inovador para o mercado.

Naquele período, os suplementos eram limitados em termos de sabor e variedade. Charles explica que os primeiros produtos de suplementação eram “sem sabores” e com poucas opções. Com a Nutrata, o objetivo foi desenvolver produtos que atendessem a demanda crescente por suplementos de alta qualidade e que fossem, ao mesmo tempo, saborosos e acessíveis.

Com essa base, a Nutrata foi lançada oficialmente em 2012 e cresceu a partir do propósito pessoal de Charles e da visão de liderança do grupo Vaccaro.

Como a Nutrata se destaca no mercado atual

Para seguir crescendo hoje, 12 anos depois da fundação, a Nutrata decidiu colocar a estratégia de inovação no centro de tudo.

“Um dos nossos pilares é a inovação”, diz. “No setor de suplementos, a maioria dos produtos não muda muito ao longo dos anos, mas nós buscamos sempre trazer novidades para o mercado”.

A empresa é pioneira na criação de barras de proteína com formatos e sabores diferenciados, como a linha de barra proteica Morango com Chantilly, desenvolvida em parceria com a Grego, e também o lançamento recente da barra Caramel, com três camadas — ambas voltadas para o mercado de indulgência saudável.

Essas parcerias têm sido fundamentais para o crescimento da Nutrata.

Além da Grego, a empresa fechou contratos com marcas internacionais, como YoPRO e Havanna.

“Essas colaborações trouxeram novos públicos para a marca, aumentando a presença da Nutrata no mercado de alimentação saudável e levando os produtos a novos canais de distribuição”, diz. “Consumidores hoje buscam uma experiência saudável, mas também querem sabor. É aí que entramos.”

Outro diferencial da Nutrata é a amplitude dos canais de distribuição. Enquanto muitas marcas do setor atuam apenas em lojas especializadas, a Nutrata está presente em quatro frentes de vendas:

Lojas de suplemento

Supermercados

Farmácias

E-commerce, com uma loja online própria

Essa diversificação permitiu que a Nutrata tivesse um alcance de mais de 25.000 pontos de venda pelo Brasil, com crescimento significativo em redes de farmácias e supermercados.

“Hoje, estamos tanto no Acre quanto no Rio Grande do Sul. A distribuição bem estruturada nos ajuda a manter a liderança e alcançar cada vez mais pessoas”, diz Charles.

1 /10 Pelo décimo-segundo ano consecutivo, a Coca-Cola lidera o ranking Brand Footprint, com 610 milhões de Consumer Reach Point (CRP). O indicador é calculado multiplicando o número de indivíduos de um país pelo percentual de compradores (penetração) de uma determinada marca e pelo número de interações (frequência) com a marca em um ano. (1º Lugar: Coca-Cola)

2 /10 (2º Lugar: Ypê (Ranking Brand Footprint 2024))

3 /10 (3º Lugar: Perdigão (Ranking Brand Footprint 2024))

4 /10 (4º Lugar: Italac (Ranking Brand Footprint 2024))

5 /10 (5º Lugar: Seara (Ranking Brand Footprint 2024))

6 /10 (9. Sadia e YouTube)

7 /10 (7º Lugar: Maratá (Ranking Brand Footprint 2024))

8 /10 (8º Lugar: Colgate (Ranking Brand Footprint 2024))

9 /10 (9º Lugar: Piracanjuba (Ranking Brand Footprint 2024))

10/10 (10º Lugar: Aurora (Ranking Brand Footprint 2024))

Quais são os investimentos e planos para o futuro

Com um ritmo de crescimento alto, a Nutrata vem investindo em tecnologia e ampliação de estrutura.

Em 2024, foram mais de 12 milhões de reais investidos em equipamentos de alta capacidade e em ampliações do parque fabril. Além disso, a empresa planeja para o próximo ano um aporte de mais 12 milhões de reais para seguir expandindo a fábrica e a logística, incluindo novos centros de distribuição em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Para Roberto Luna, que também faz parte da equipe de liderança, os investimentos fazem parte do plano estratégico de longo prazo.

Ele explica que, além das inovações e parcerias, a Nutrata está de olho no mercado internacional.

“Agora, estamos com um foco mais robusto na exportação, principalmente para a América do Sul. Queremos aproveitar o potencial do mercado externo, sem perder a liderança nacional.” Isso faz parte de uma estratégia de crescimento que visa ampliar a participação da Nutrata não apenas no Brasil, mas também em países vizinhos.